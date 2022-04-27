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В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики - РИА Новости, 27.04.2022
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В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики
В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики - РИА Новости, 27.04.2022
В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики
Польша предложит Европейской комиссии стать координатором "дерусификации" экономики, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:53
2022-04-27T16:53
польша
москва
болгария
газпром
pgnig
природный газ
экономика
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ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Польша предложит Европейской комиссии стать координатором "дерусификации" экономики, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва."Я понимаю, что есть страны, которые имеют 100% российского газа. Я понимаю, что мы стартуем с разных уровней. Но давайте будет солидарны и мобилизуемся. Давайте сделаем Европейскую комиссию таким стражником дерусификации", - сказала Москва, выступая в среду в сейме страны."Пусть Европейская комиссия поставит цели, планы, проценты, собирает квоты, выдает квоты, собирает средства, передает на дерусификацию. Очень хорошая мысль. Это будет проверка, действуют ли в Европейском союзе принципы солидарности. Мы будем подавать такое предложение", - добавила она.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.Польша покупала в России около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
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польша, москва, болгария, газпром, pgnig, природный газ, экономика
16:53 27.04.2022
 
В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики

Министр климата Польши Москва: давайте сделаем ЕК стражником дерусификации экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Объекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Польша предложит Европейской комиссии стать координатором "дерусификации" экономики, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.
"Я понимаю, что есть страны, которые имеют 100% российского газа. Я понимаю, что мы стартуем с разных уровней. Но давайте будет солидарны и мобилизуемся. Давайте сделаем Европейскую комиссию таким стражником дерусификации", - сказала Москва, выступая в среду в сейме страны.
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"Пусть Европейская комиссия поставит цели, планы, проценты, собирает квоты, выдает квоты, собирает средства, передает на дерусификацию. Очень хорошая мысль. Это будет проверка, действуют ли в Европейском союзе принципы солидарности. Мы будем подавать такое предложение", - добавила она.
В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
Польша покупала в России около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
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ПольшаМоскваБолгарияГазпромPGNiGПриродный газЭкономика
 
 
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