https://ria.ru/20220427/gaz-1785789573.html
В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики
В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики - РИА Новости, 27.04.2022
В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики
Польша предложит Европейской комиссии стать координатором "дерусификации" экономики, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:53
2022-04-27T16:53
2022-04-27T16:53
польша
москва
болгария
газпром
pgnig
природный газ
экономика
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ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Польша предложит Европейской комиссии стать координатором "дерусификации" экономики, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва."Я понимаю, что есть страны, которые имеют 100% российского газа. Я понимаю, что мы стартуем с разных уровней. Но давайте будет солидарны и мобилизуемся. Давайте сделаем Европейскую комиссию таким стражником дерусификации", - сказала Москва, выступая в среду в сейме страны."Пусть Европейская комиссия поставит цели, планы, проценты, собирает квоты, выдает квоты, собирает средства, передает на дерусификацию. Очень хорошая мысль. Это будет проверка, действуют ли в Европейском союзе принципы солидарности. Мы будем подавать такое предложение", - добавила она.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.Польша покупала в России около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/italiya-1784669515.html
https://ria.ru/20220419/gaz-1784216940.html
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РИА Новости
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польша, москва, болгария, газпром, pgnig, природный газ, экономика
В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики
Министр климата Польши Москва: давайте сделаем ЕК стражником дерусификации экономики