https://ria.ru/20220427/gaz-1785789573.html

В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики

В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики - РИА Новости, 27.04.2022

В Польше предложили ЕК стать координатором дерусификации экономики

Польша предложит Европейской комиссии стать координатором "дерусификации" экономики, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:53

2022-04-27T16:53

2022-04-27T16:53

польша

москва

болгария

газпром

pgnig

природный газ

экономика

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ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Польша предложит Европейской комиссии стать координатором "дерусификации" экономики, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва."Я понимаю, что есть страны, которые имеют 100% российского газа. Я понимаю, что мы стартуем с разных уровней. Но давайте будет солидарны и мобилизуемся. Давайте сделаем Европейскую комиссию таким стражником дерусификации", - сказала Москва, выступая в среду в сейме страны."Пусть Европейская комиссия поставит цели, планы, проценты, собирает квоты, выдает квоты, собирает средства, передает на дерусификацию. Очень хорошая мысль. Это будет проверка, действуют ли в Европейском союзе принципы солидарности. Мы будем подавать такое предложение", - добавила она.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.Польша покупала в России около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/italiya-1784669515.html

https://ria.ru/20220419/gaz-1784216940.html

польша

москва

болгария

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

польша, москва, болгария, газпром, pgnig, природный газ, экономика