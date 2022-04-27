https://ria.ru/20220427/gaz-1785767653.html

Американцы высказались о прекращении поставок российского газа в Польшу

Американцы высказались о прекращении поставок российского газа в Польшу - РИА Новости, 27.04.2022

Американцы высказались о прекращении поставок российского газа в Польшу

Решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию после отказа этих стран платить в рублях вызвало дискуссию на сайте американской газеты The... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:46

2022-04-27T15:46

2022-04-27T17:48

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию после отказа этих стран платить в рублях вызвало дискуссию на сайте американской газеты The Washington Post."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Польша покупала в России порядка девяти миллиардов кубометров газа в год — около половины собственного потребления.Читатели WP разделились во мнениях, однако большинство поддержало Россию.Так, в частности, Jpriestly заявил, что все страны НАТО "должны отказаться от российского газа", однако Economist Engineer Entrepreneur с ним не согласился и указал, что конвертация евро в рубли ничего не стоит."А в чем проблема, почему нельзя платить в рублях? Возьмите свои евро, поменяйте их в российском банке, против которого не введены санкции, получите рубли и расплатитесь за газ", — прокомментировал он.Carl Womack заявил, что с наступлением лета прекращение поставок не будет ощущаться для Европы так же болезненно, как если бы это произошло зимой.Be kind and honest указал на ошибочность этой позиции."Газ крайне важен для выработки электричества, и пик выработки приходится на лето. Без него работа электросетей будет затруднена, возможны крупные сбои", — написал юзер.Francis_k пожаловался на ухудшение своего финансового положения: рост инфляции, сокращение пенсионных накоплений, подорожание топлива.HeyMrWilson выразил уверенность, что страны Евросоюза откажутся от российских энергоносителей, на что GulfCoastCynic ответил, что вместо ЕС топливо направится в Китай и Индию."Покупателей в мире много, потому что зеленой энергии левых явно не хватает", — объяснил он.Fread удивился, что Россия так долго ждала, прежде чем прекратила поставки."Нет, это не шантаж. Каждая страна использует свои преимущества", — написал пользователь.Он привел в пример США, чья национальная валюта используется для расчетов по всему миру, а также применение Штатами финансовых санкций против разных государств."Если действия России называть шантажом, то и американские санкции тоже надо называть шантажом. Я думаю, как с ними поступают, так они и отвечают", — добавил юзер.Frankgee назвал голосование за Республиканскую партию поддержкой российского лидера Владимира Путина."А голосование за демократов — это голосование за ядерную войну", — ответил ему GulfCoastCynic.Drumpfster_Fire призвал европейцев отказаться от российских энергоносителей, на что Francis_k напомнил, что газ на континенте уже стоит в несколько раз дороже, чем в США.Россия с 1 апреля стала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Для этого в Газпромбанке должны открыться специальные счета: покупатель переводит на валютный счет сумму в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет на рублевый счет в российской национальной валюте. Эту сумму и получает "Газпром" за поставленные энергоносители.При этом Владимир Путин подчеркнул, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по договорам.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

https://ria.ru/20220419/embargo-1784210823.html

https://ria.ru/20220419/embargo-1784214612.html

https://ria.ru/20220423/katastrofa-1785038432.html

https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, россия, польша, сша, газпром, pgnig, нато, болгария