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Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии - РИА Новости, 27.04.2022
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Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии
Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии
Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:27
2022-04-27T15:34
польша
болгария
еврокомиссия
в мире
газпром
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Польша и Болгария сейчас получают газ от своих соседей по ЕС", - сказала она на пресс-конференции.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html
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польша, болгария, еврокомиссия, в мире, газпром, евросоюз
15:27 27.04.2022 (обновлено: 15:34 27.04.2022)
 
Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Польша и Болгария получают газ от соседей по ЕС

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Польша и Болгария сейчас получают газ от своих соседей по ЕС", - сказала она на пресс-конференции.
В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 12:49
СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях
 
ПольшаБолгарияЕврокомиссияВ миреГазпромЕвросоюз
 
 
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