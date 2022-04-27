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Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии
Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии
Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:27
2022-04-27T15:27
2022-04-27T15:34
польша
болгария
еврокомиссия
в мире
газпром
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Польша и Болгария сейчас получают газ от своих соседей по ЕС", - сказала она на пресс-конференции.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, болгария, еврокомиссия, в мире, газпром, евросоюз
15:27 27.04.2022 (обновлено: 15:34 27.04.2022)
Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Польша и Болгария получают газ от соседей по ЕС