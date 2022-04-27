https://ria.ru/20220427/gaz-1785762875.html

Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии

Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии - РИА Новости, 27.04.2022

Глава Еврокомиссии рассказала, кто поставляет газ Польше и Болгарии

Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:27

2022-04-27T15:27

2022-04-27T15:34

польша

болгария

еврокомиссия

в мире

газпром

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Польша и Болгария сейчас получают газ от своих соседей по ЕС", - сказала она на пресс-конференции.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html

польша

болгария

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

польша, болгария, еврокомиссия, в мире, газпром, евросоюз