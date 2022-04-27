https://ria.ru/20220427/gaz-1785762353.html

Польша попросит ЕК о пошлинах на импорт российского газа в 25-35 процентов

Польша попросит ЕК о пошлинах на импорт российского газа в 25-35 процентов - РИА Новости, 27.04.2022

Польша попросит ЕК о пошлинах на импорт российского газа в 25-35 процентов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обратится к ЕК с запросом ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из РФ в размере от 25% до... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:26

2022-04-27T15:26

2022-04-27T16:01

экономика

цены на нефть

природный газ

польша

еврокомиссия

санкции

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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обратится к ЕК с запросом ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из РФ в размере от 25% до 35%."Польша подаст запрос в Европейскую Комиссию о введении тарифов ЕС в размере от 25% до 35% на российские нефть, газ и уголь. Тем, кто соблюдает эмбарго, придется платить за более дорогой сжиженный газ или нефть из других источников. Поэтому вполне справедливо, что импорт российских энергоносителей должен стать значительно дороже", - сказал политик изданию Bild.Он также отметил, что только эмбарго недостаточно, нужно также не допустить того, чтобы Москва продавала нефть со скидкой другим странам, например Индии. "В споре с Ираном мы эффективно ввели масштабные санкции и в отношении таких третьих стран", - сказал Моравецкий.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, природный газ, польша, еврокомиссия, санкции