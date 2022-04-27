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Польша попросит ЕК о пошлинах на импорт российского газа в 25-35 процентов - РИА Новости, 27.04.2022
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Польша попросит ЕК о пошлинах на импорт российского газа в 25-35 процентов
Польша попросит ЕК о пошлинах на импорт российского газа в 25-35 процентов - РИА Новости, 27.04.2022
Польша попросит ЕК о пошлинах на импорт российского газа в 25-35 процентов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обратится к ЕК с запросом ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из РФ в размере от 25% до... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:26
2022-04-27T16:01
экономика
цены на нефть
природный газ
польша
еврокомиссия
санкции
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обратится к ЕК с запросом ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из РФ в размере от 25% до 35%."Польша подаст запрос в Европейскую Комиссию о введении тарифов ЕС в размере от 25% до 35% на российские нефть, газ и уголь. Тем, кто соблюдает эмбарго, придется платить за более дорогой сжиженный газ или нефть из других источников. Поэтому вполне справедливо, что импорт российских энергоносителей должен стать значительно дороже", - сказал политик изданию Bild.Он также отметил, что только эмбарго недостаточно, нужно также не допустить того, чтобы Москва продавала нефть со скидкой другим странам, например Индии. "В споре с Ираном мы эффективно ввели масштабные санкции и в отношении таких третьих стран", - сказал Моравецкий.
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экономика, цены на нефть, природный газ, польша, еврокомиссия, санкции
15:26 27.04.2022 (обновлено: 16:01 27.04.2022)
 
Польша попросит ЕК о пошлинах на импорт российского газа в 25-35 процентов

Моравецкий: Польша попросит ЕК ввести пошлины на импорт газа из России в 25-35 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обратится к ЕК с запросом ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из РФ в размере от 25% до 35%.
"Польша подаст запрос в Европейскую Комиссию о введении тарифов ЕС в размере от 25% до 35% на российские нефть, газ и уголь. Тем, кто соблюдает эмбарго, придется платить за более дорогой сжиженный газ или нефть из других источников. Поэтому вполне справедливо, что импорт российских энергоносителей должен стать значительно дороже", - сказал политик изданию Bild.
Он также отметил, что только эмбарго недостаточно, нужно также не допустить того, чтобы Москва продавала нефть со скидкой другим странам, например Индии. "В споре с Ираном мы эффективно ввели масштабные санкции и в отношении таких третьих стран", - сказал Моравецкий.
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ЭкономикаЦены на нефтьПриродный газПольшаЕврокомиссияСанкции
 
 
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