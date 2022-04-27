https://ria.ru/20220427/gaz-1785754339.html

Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после остановки поставок в Польшу

Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после остановки поставок в Польшу - РИА Новости, 27.04.2022

Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после остановки поставок в Польшу

Цена на газ в Нидерландах выросла в среду на 24% после решения России приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу, пишет издание Telegraaf. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:00

2022-04-27T15:00

2022-04-27T15:00

экономика

польша

болгария

россия

газпром

нидерланды

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658918_0:211:3046:1924_1920x0_80_0_0_4109d212a7d9fc96f87f3d24a95bfbb6.jpg

ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Цена на газ в Нидерландах выросла в среду на 24% после решения России приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу, пишет издание Telegraaf.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Стоимость фьючерсного контракта голландской TTF на бирже ICE котируется по цене более 127,50 евро за мегаватт-час. По данным издания, это самый высокий уровень с 1 апреля.На цену газа повлияло решение России приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу, а также востребованность СПГ с азиатского рынка, так как европейские страны пытаются найти альтернативу российскому газу.Цены на газ в Европе в начале торгов среды достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, но затем опустились до 1300 долларов и растут на 15%.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

польша

болгария

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, польша, болгария, россия, газпром, нидерланды, природный газ