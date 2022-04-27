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Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после остановки поставок в Польшу - РИА Новости, 27.04.2022
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Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после остановки поставок в Польшу
Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после остановки поставок в Польшу - РИА Новости, 27.04.2022
Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после остановки поставок в Польшу
Цена на газ в Нидерландах выросла в среду на 24% после решения России приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу, пишет издание Telegraaf. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:00
2022-04-27T15:00
экономика
польша
болгария
россия
газпром
нидерланды
природный газ
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Цена на газ в Нидерландах выросла в среду на 24% после решения России приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу, пишет издание Telegraaf.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Стоимость фьючерсного контракта голландской TTF на бирже ICE котируется по цене более 127,50 евро за мегаватт-час. По данным издания, это самый высокий уровень с 1 апреля.На цену газа повлияло решение России приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу, а также востребованность СПГ с азиатского рынка, так как европейские страны пытаются найти альтернативу российскому газу.Цены на газ в Европе в начале торгов среды достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, но затем опустились до 1300 долларов и растут на 15%.
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польша
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экономика, польша, болгария, россия, газпром, нидерланды, природный газ
15:00 27.04.2022
 
Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после остановки поставок в Польшу

Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% после приостановки Россией поставок в Польшу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Цена на газ в Нидерландах выросла в среду на 24% после решения России приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу, пишет издание Telegraaf.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
Стоимость фьючерсного контракта голландской TTF на бирже ICE котируется по цене более 127,50 евро за мегаватт-час. По данным издания, это самый высокий уровень с 1 апреля.
На цену газа повлияло решение России приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу, а также востребованность СПГ с азиатского рынка, так как европейские страны пытаются найти альтернативу российскому газу.
Цены на газ в Европе в начале торгов среды достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, но затем опустились до 1300 долларов и растут на 15%.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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ЭкономикаПольшаБолгарияРоссияГазпромНидерландыПриродный газ
 
 
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