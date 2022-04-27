https://ria.ru/20220427/gaz-1785750936.html

Мишель назвал остановку поставок газа в Польшу агрессивным действием России

Мишель назвал остановку поставок газа в Польшу агрессивным действием России - РИА Новости, 27.04.2022

Мишель назвал остановку поставок газа в Польшу агрессивным действием России

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что после решения "Газпрома" приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию страны ЕС будут оказывать друг другу... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:44

2022-04-27T14:44

2022-04-27T14:44

экономика

россия

польша

болгария

газпром

евросоюз

pgnig

природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что после решения "Газпрома" приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию страны ЕС будут оказывать друг другу поддержку.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока. Сегодня после остановки поставок в Польшу и Болгарию биржевые котировки газа в Европе подскакивали до 1370 долларов за тысячу кубометров. Это на треть больше по сравнению с котировками 23 февраля."Решение "Газпрома" прекратить поставки в ряд стран-членов ЕС – это очередное одностороннее агрессивное действие России. Нахожусь в контакте с (премьер-министром Польши Матеушем – ред.) Моравецким и (премьер-министром Болгарии Кирилом – ред.) Петковым. Мы останемся едиными и будем поддерживать друг друга, постепенно отказываясь от импорта российских энергоносителей", - написал Мишель в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переход к оплате рублями российского газа вызван недружественными шагами против РФ: у нас украли довольно значительную сумму резервов. Он добавил, что де факто для покупателей российского газа при переходе к оплате в рублях ничего не меняется, об убытках и изменении цены речи нет. Кроме того, он отверг обвинения главы ЕК в "шантаже" из-за перехода на расчеты за газ в рублях, заявив, что в Кремле категорически с такими утверждениями не согласны. По его словам, оплата газа в рублях будет основанием для возобновления поставок из РФ.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220427/polsha-1785739464.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785737052.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, польша, болгария, газпром, евросоюз, pgnig, природный газ, в мире, евросовет, шарль мишель