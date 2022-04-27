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Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро - РИА Новости, 27.04.2022
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Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро
Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро - РИА Новости, 27.04.2022
Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро
Немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, Германия выполняет свои контрактные обязательства, заявил представитель... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:39
2022-04-27T14:49
экономика
германия
еврокомиссия
газпром
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, Германия выполняет свои контрактные обязательства, заявил представитель министерства экономики страны Роберт Зеверин.Он отметил, что немецкие фирмы действуют в соответствии с директивами Еврокомиссии в этом вопросе.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html
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экономика, германия, еврокомиссия, газпром
14:39 27.04.2022 (обновлено: 14:49 27.04.2022)
 
Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро

Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, Германия выполняет свои контрактные обязательства, заявил представитель министерства экономики страны Роберт Зеверин.
"Немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, Германия выполняет свои контрактные обязательства", - заявил он на брифинге в среду.
Он отметил, что немецкие фирмы действуют в соответствии с директивами Еврокомиссии в этом вопросе.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 12:49
СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях
 
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