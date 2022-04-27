https://ria.ru/20220427/gaz-1785749516.html

Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро

Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро - РИА Новости, 27.04.2022

Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро

Немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, Германия выполняет свои контрактные обязательства, заявил представитель... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:39

2022-04-27T14:39

2022-04-27T14:49

экономика

германия

еврокомиссия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg

БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, Германия выполняет свои контрактные обязательства, заявил представитель министерства экономики страны Роберт Зеверин.Он отметил, что немецкие фирмы действуют в соответствии с директивами Еврокомиссии в этом вопросе.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, германия, еврокомиссия, газпром