https://ria.ru/20220427/gaz-1785749516.html
Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро
Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро - РИА Новости, 27.04.2022
Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро
Немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, Германия выполняет свои контрактные обязательства, заявил представитель... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:39
2022-04-27T14:39
2022-04-27T14:49
экономика
германия
еврокомиссия
газпром
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, Германия выполняет свои контрактные обязательства, заявил представитель министерства экономики страны Роберт Зеверин.Он отметил, что немецкие фирмы действуют в соответствии с директивами Еврокомиссии в этом вопросе.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, еврокомиссия, газпром
14:39 27.04.2022 (обновлено: 14:49 27.04.2022)
Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают российский газ в евро
Минэкономики ФРГ: немецкие компании оплачивают поставки российского газа в евро