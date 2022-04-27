Вице-премьер Британии назвал Россию "экономическим изгоем"
Вице-премьер Британии Рааб: остановка Россией поставок газа делает ее экономическим изгоем
© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости. Приостановка Россией поставок газа в Польшу и Болгарию делает ее экономическим изгоем, заявил вице-премьер Великобритании Доминик Рааб.
Компания "Газпром" ранее в среду сообщила, что приостановила поставки газа болгарскому "Булгаргазу" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях, поставки приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком оплаты в российской валюте. Сегодня после остановки поставок в Польшу и Болгарию биржевые котировки газа в Европе подскакивали до 1370 долларов за тысячу кубометров. Это на треть больше по сравнению с котировками 23 февраля.
"Мы будем стоять плечом к плечу с нашими польскими друзьями и союзниками. Это будет иметь разрушающий эффект для России, она становится не только политическим изгоем, но и экономическим изгоем", - заявил Рааб в эфире телеканала Sky News.
Как заявил позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переход к оплате рублями российского газа вызван недружественными шагами против РФ: у нас украли довольно значительную сумму резервов. Он добавил, что де факто для покупателей российского газа при переходе к оплате в рублях ничего не меняется, об убытках и изменении цены речи нет. Кроме того, он отверг обвинения главы ЕК в "шантаже" из-за перехода на расчеты за газ в рублях, заявив, что в Кремле категорически с такими утверждениями не согласны. По его словам, оплата газа в рублях будет основанием для возобновления поставок из РФ.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".