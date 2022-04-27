https://ria.ru/20220427/gaz-1785738649.html
Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа
Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 27.04.2022
Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа
Риски недополучения Россией доходов в случае отказа Европы от российского газа просчитаны и спрогнозированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:57
2022-04-27T13:57
2022-04-27T14:08
экономика
россия
природный газ
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Риски недополучения Россией доходов в случае отказа Европы от российского газа просчитаны и спрогнозированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока."Собственно, оплата в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли восстановление поставок газа тем, кто отказался платить в рублях, если они передумают."По мере того, как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента, конечно, будет выполняться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приостановит ли "Газпром" поставки газа и в другие страны Европы помимо Польши и Болгарии.На уточняющий вопрос, сколько стран уже согласились перейти на новую, установленную Россией систему оплаты газа, Песков отвечать не стал.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, природный газ, дмитрий песков
13:57 27.04.2022 (обновлено: 14:08 27.04.2022)
Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа
Песков: убытки из-за отказа Европы от российского газа просчитаны, риски спрогнозированы
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Риски недополучения Россией доходов в случае отказа Европы от российского газа просчитаны и спрогнозированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, все просчитано, все риски спрогнозированы и предприняты необходимые меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли бюджет РФ к потерям в случае отказа от поставок российского газа.
В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
"Собственно, оплата в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли восстановление поставок газа тем, кто отказался платить в рублях, если они передумают.
"По мере того, как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента, конечно, будет выполняться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приостановит ли "Газпром
" поставки газа и в другие страны Европы
помимо Польши
и Болгарии
.
На уточняющий вопрос, сколько стран уже согласились перейти на новую, установленную Россией
систему оплаты газа, Песков отвечать не стал.