https://ria.ru/20220427/gaz-1785738649.html

Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа

Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 27.04.2022

Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа

Риски недополучения Россией доходов в случае отказа Европы от российского газа просчитаны и спрогнозированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:57

2022-04-27T13:57

2022-04-27T14:08

экономика

россия

природный газ

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Риски недополучения Россией доходов в случае отказа Европы от российского газа просчитаны и спрогнозированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока."Собственно, оплата в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли восстановление поставок газа тем, кто отказался платить в рублях, если они передумают."По мере того, как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента, конечно, будет выполняться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приостановит ли "Газпром" поставки газа и в другие страны Европы помимо Польши и Болгарии.На уточняющий вопрос, сколько стран уже согласились перейти на новую, установленную Россией систему оплаты газа, Песков отвечать не стал.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, природный газ, дмитрий песков