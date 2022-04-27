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Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС - РИА Новости, 27.04.2022
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Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС
Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС - РИА Новости, 27.04.2022
Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:49
2022-04-27T13:58
владимир путин
экономика
евросоюз
газпром
польша
болгария
pgnig
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока."Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли у Путина разговоров с лидерами стран ЕС, в том числе с теми, кому уже не поставляют газ.
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владимир путин, экономика, евросоюз, газпром, польша, болгария, pgnig, в мире, дмитрий песков, природный газ
13:49 27.04.2022 (обновлено: 13:58 27.04.2022)
 
Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС

Песков: Путин не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
"Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли у Путина разговоров с лидерами стран ЕС, в том числе с теми, кому уже не поставляют газ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 13:51
В Кремле ответили на обвинения в шантаже из-за перехода на расчеты в рублях
 
Владимир ПутинЭкономикаЕвросоюзГазпромПольшаБолгарияPGNiGВ миреДмитрий ПесковПриродный газ
 
 
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