https://ria.ru/20220427/gaz-1785736129.html

Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС

Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС - РИА Новости, 27.04.2022

Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:49

2022-04-27T13:49

2022-04-27T13:58

владимир путин

экономика

евросоюз

газпром

польша

болгария

pgnig

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока."Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли у Путина разговоров с лидерами стран ЕС, в том числе с теми, кому уже не поставляют газ.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785737052.html

польша

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, евросоюз, газпром, польша, болгария, pgnig, в мире, дмитрий песков, природный газ