https://ria.ru/20220427/gaz-1785736129.html
Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС
Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС - РИА Новости, 27.04.2022
Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:49
2022-04-27T13:49
2022-04-27T13:58
владимир путин
экономика
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока."Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли у Путина разговоров с лидерами стран ЕС, в том числе с теми, кому уже не поставляют газ.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785737052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, евросоюз, газпром, польша, болгария, pgnig, в мире, дмитрий песков, природный газ
13:49 27.04.2022 (обновлено: 13:58 27.04.2022)
Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС
Песков: Путин не планирует телефонных разговоров по газовой проблематике с лидерами ЕС