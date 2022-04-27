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Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа - РИА Новости, 27.04.2022
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Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа
Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа - РИА Новости, 27.04.2022
Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа
Австрийская компания OMV ведёт переговоры по условиям оплаты российского газа, Вена не исключает возможности открытия счёта в "Газпромбанке" для этой цели,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:07
2022-04-27T13:17
экономика
австрия
в мире
газпромбанк
omv
карл нехаммер
владимир путин
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV ведёт переговоры по условиям оплаты российского газа, Вена не исключает возможности открытия счёта в "Газпромбанке" для этой цели, сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера Австрии.Ранее канцлер Карл Нехаммер в связи с прекращением поставок российского газа в Болгарию и Польшу заявил, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, президент Владимир Путин заверил в безопасности поставок, ситуация для Австрии не изменилась."Мы продолжаем платить в евро. В настоящее время OMV ведет переговоры, мы не можем их предвосхищать. Понятно, что решение должно в итоге соответствовать санкциям. Решение могло бы быть через Газпромбанк, как вы описали", - сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера Австрии на просьбу пояснить, на какие условия по оплате российского газа согласилась страна и предусмотрено ли открытие счета в Газпромбанке с перечислением на него средств в евро с дальнейшей конвертацией в рубли.
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экономика, австрия, в мире, газпромбанк, omv, карл нехаммер, владимир путин, болгария, польша
13:07 27.04.2022 (обновлено: 13:17 27.04.2022)
 
Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа

В Австрии не исключили открытие счета в Газпромбанке для оплаты российского газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV ведёт переговоры по условиям оплаты российского газа, Вена не исключает возможности открытия счёта в "Газпромбанке" для этой цели, сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера Австрии.
Ранее канцлер Карл Нехаммер в связи с прекращением поставок российского газа в Болгарию и Польшу заявил, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, президент Владимир Путин заверил в безопасности поставок, ситуация для Австрии не изменилась.
"Мы продолжаем платить в евро. В настоящее время OMV ведет переговоры, мы не можем их предвосхищать. Понятно, что решение должно в итоге соответствовать санкциям. Решение могло бы быть через Газпромбанк, как вы описали", - сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера Австрии на просьбу пояснить, на какие условия по оплате российского газа согласилась страна и предусмотрено ли открытие счета в Газпромбанке с перечислением на него средств в евро с дальнейшей конвертацией в рубли.
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время выступления на пресс-конференции в Вене - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
11:12В мире
Канцлер Нехаммер: Австрия готова платить за российский газ в рублях
 
ЭкономикаАвстрияВ миреГазпромбанкOMVКарл НехаммерВладимир ПутинБолгарияПольша
 
 
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