https://ria.ru/20220427/gaz-1785724483.html
Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа
Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа - РИА Новости, 27.04.2022
Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа
Австрийская компания OMV ведёт переговоры по условиям оплаты российского газа, Вена не исключает возможности открытия счёта в "Газпромбанке" для этой цели,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:07
2022-04-27T13:07
2022-04-27T13:17
экономика
австрия
в мире
газпромбанк
omv
карл нехаммер
владимир путин
болгария
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV ведёт переговоры по условиям оплаты российского газа, Вена не исключает возможности открытия счёта в "Газпромбанке" для этой цели, сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера Австрии.Ранее канцлер Карл Нехаммер в связи с прекращением поставок российского газа в Болгарию и Польшу заявил, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, президент Владимир Путин заверил в безопасности поставок, ситуация для Австрии не изменилась."Мы продолжаем платить в евро. В настоящее время OMV ведет переговоры, мы не можем их предвосхищать. Понятно, что решение должно в итоге соответствовать санкциям. Решение могло бы быть через Газпромбанк, как вы описали", - сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера Австрии на просьбу пояснить, на какие условия по оплате российского газа согласилась страна и предусмотрено ли открытие счета в Газпромбанке с перечислением на него средств в евро с дальнейшей конвертацией в рубли.
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/nekhammer-1785690776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австрия, в мире, газпромбанк, omv, карл нехаммер, владимир путин, болгария, польша
13:07 27.04.2022 (обновлено: 13:17 27.04.2022)
Австрийская OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа
В Австрии не исключили открытие счета в Газпромбанке для оплаты российского газа