https://ria.ru/20220427/gaz-1785714114.html

Минэнерго Греции проведет совещание с импортерами российского газа

Минэнерго Греции проведет совещание с импортерами российского газа - РИА Новости, 27.04.2022

Минэнерго Греции проведет совещание с импортерами российского газа

В министерстве окружающей среды и энергетики Греции пройдет встреча с импортерами газа, посвященная переходу на новый порядок оплаты "Газпрому" за поставки... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:31

2022-04-27T12:31

2022-04-27T12:31

экономика

греция

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кириакос мицотакис

польша

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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. В министерстве окружающей среды и энергетики Греции пройдет встреча с импортерами газа, посвященная переходу на новый порядок оплаты "Газпрому" за поставки российского газа, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли."В министерстве при поддержке RAE (независимого органа по регулированию энергетики) в 13 часов (время совпадает с московским) пройдет встреча с импортерами, они дадут разъяснения в связи с выпуском итоговым рекомендаций Еврокомиссии по оплате газа", - сказал источник.По его словам, на минувшей неделе Еврокомиссия выпустила новые рекомендации по поводу оплаты в рублях, согласно которым, ЕК не считает это нарушением санкций и компании могут платить."На совещании в Минэнерго будут даны импортерам окончательные рекомендации, платить в рублях или не платить", - сказал источник.Поясняя задержку с принятием решений, он сообщил, что две недели назад Еврокомиссия выпустила противоположные рекомендации."Юристы изучили их и считают, что тот документ нельзя было назвать юридически обоснованным, в нем были серьезные ошибки", - сказал источник."Ожидается, что по итогам встречи или разрешат открывать счета в рублях, или примут какое-то очень тяжелое для Греции решение", - сказал собеседник агентства."Все участники рынка, импортеры ждут решения", - добавил он.По его словам, если переход на оплату в рублях будет признан нарушением санкций, это негативно повлияет на бизнес газовых компаний.Ранее пресс-служба премьера Греции сообщила, что в 15.30 состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием руководства министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и "более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России" о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию.

https://ria.ru/20220427/gretsiya-1785680704.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785707078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, греция, еврокомиссия, кириакос мицотакис, польша, болгария, в мире