https://ria.ru/20220427/gaz-1785714114.html
Минэнерго Греции проведет совещание с импортерами российского газа
Минэнерго Греции проведет совещание с импортерами российского газа - РИА Новости, 27.04.2022
Минэнерго Греции проведет совещание с импортерами российского газа
В министерстве окружающей среды и энергетики Греции пройдет встреча с импортерами газа, посвященная переходу на новый порядок оплаты "Газпрому" за поставки... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:31
2022-04-27T12:31
2022-04-27T12:31
экономика
греция
еврокомиссия
кириакос мицотакис
польша
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234497_0:346:2690:1859_1920x0_80_0_0_451008dd9b9491320beae4eb7a6a3fe6.jpg
АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. В министерстве окружающей среды и энергетики Греции пройдет встреча с импортерами газа, посвященная переходу на новый порядок оплаты "Газпрому" за поставки российского газа, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли."В министерстве при поддержке RAE (независимого органа по регулированию энергетики) в 13 часов (время совпадает с московским) пройдет встреча с импортерами, они дадут разъяснения в связи с выпуском итоговым рекомендаций Еврокомиссии по оплате газа", - сказал источник.По его словам, на минувшей неделе Еврокомиссия выпустила новые рекомендации по поводу оплаты в рублях, согласно которым, ЕК не считает это нарушением санкций и компании могут платить."На совещании в Минэнерго будут даны импортерам окончательные рекомендации, платить в рублях или не платить", - сказал источник.Поясняя задержку с принятием решений, он сообщил, что две недели назад Еврокомиссия выпустила противоположные рекомендации."Юристы изучили их и считают, что тот документ нельзя было назвать юридически обоснованным, в нем были серьезные ошибки", - сказал источник."Ожидается, что по итогам встречи или разрешат открывать счета в рублях, или примут какое-то очень тяжелое для Греции решение", - сказал собеседник агентства."Все участники рынка, импортеры ждут решения", - добавил он.По его словам, если переход на оплату в рублях будет признан нарушением санкций, это негативно повлияет на бизнес газовых компаний.Ранее пресс-служба премьера Греции сообщила, что в 15.30 состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием руководства министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и "более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России" о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию.
https://ria.ru/20220427/gretsiya-1785680704.html
https://ria.ru/20220427/gaz-1785707078.html
греция
польша
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234497_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_04e0f5ba07ab58e621ae6247253d7edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, греция, еврокомиссия, кириакос мицотакис, польша, болгария, в мире
Минэнерго Греции проведет совещание с импортерами российского газа
Источник: Минэнерго Греции проведет совещание с импортерами российского газа по его оплате
АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. В министерстве окружающей среды и энергетики Греции пройдет встреча с импортерами газа, посвященная переходу на новый порядок оплаты "Газпрому" за поставки российского газа, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли.
"В министерстве при поддержке RAE (независимого органа по регулированию энергетики) в 13 часов (время совпадает с московским) пройдет встреча с импортерами, они дадут разъяснения в связи с выпуском итоговым рекомендаций Еврокомиссии
по оплате газа", - сказал источник.
По его словам, на минувшей неделе Еврокомиссия выпустила новые рекомендации по поводу оплаты в рублях, согласно которым, ЕК не считает это нарушением санкций и компании могут платить.
"На совещании в Минэнерго будут даны импортерам окончательные рекомендации, платить в рублях или не платить", - сказал источник.
Поясняя задержку с принятием решений, он сообщил, что две недели назад Еврокомиссия выпустила противоположные рекомендации.
"Юристы изучили их и считают, что тот документ нельзя было назвать юридически обоснованным, в нем были серьезные ошибки", - сказал источник.
"Ожидается, что по итогам встречи или разрешат открывать счета в рублях, или примут какое-то очень тяжелое для Греции
решение", - сказал собеседник агентства.
"Все участники рынка, импортеры ждут решения", - добавил он.
По его словам, если переход на оплату в рублях будет признан нарушением санкций, это негативно повлияет на бизнес газовых компаний.
Ранее пресс-служба премьера Греции сообщила, что в 15.30 состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса
с участием руководства министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и "более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России" о прекращении поставок газа в Польшу
и Болгарию
.