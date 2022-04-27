https://ria.ru/20220427/gaz-1785711489.html

Посол в Варшаве заявил, что у Польши нет альтернатив российскому газу

Посол в Варшаве заявил, что у Польши нет альтернатив российскому газу - РИА Новости, 27.04.2022

Посол в Варшаве заявил, что у Польши нет альтернатив российскому газу

Польша в этом году не имеет альтернатив для компенсации российского газа, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:21

2022-04-27T12:21

2022-04-27T12:43

природный газ

сергей андреев

экономика

варшава

польша

газпром

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Польша в этом году не имеет альтернатив для компенсации российского газа, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты."Трезвые, знающие, компетентные аналитики здесь есть, которые прекрасно понимают ситуацию, но просто в нынешней обстановке, которая нагнетается в польском обществе, высовываться с такими отрезвляющими оценками просто-напросто небезопасно. Поэтому люди просто предпочитают помалкивать, пережидать до тех пор, пока как-то ослабнет то напряжение, которое во всю здесь нагнетается", - сказал Андреев.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785707078.html

варшава

польша

россия

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Владимир Лаврентьев

природный газ, сергей андреев, экономика, варшава, польша, газпром, россия, в мире, pgnig