https://ria.ru/20220427/gaz-1785711010.html
Греция получает российский газ в полном объеме
Греция получает российский газ в полном объеме - РИА Новости, 27.04.2022
Греция получает российский газ в полном объеме
Греция получает российский газ в полном объеме, прекращение поставок газа "Газпромом" в Болгарию и Польшу не сказалось на снабжении страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:19
2022-04-27T12:19
2022-04-27T12:19
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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Греция получает российский газ в полном объеме, прекращение поставок газа "Газпромом" в Болгарию и Польшу не сказалось на снабжении страны, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты."Пока все нормально. Российский газ поставляется в страну согласно заявкам, никаких проблем с поставками газа в Грецию нет. Импортеры даже выбирают меньший объем газа в связи со спадом потребления в пасхальные дни и в связи с тем, что у нас вернулась хорошая погода и увеличилась выработка солнечной энергии и других альтернативных источников энергии. Поэтому импортеры в Греции немного снизили объем импорта", - сказал источник.По его словам, это временное снижение."Традиционно оно происходит в конце апреля – начале мая. Оно продлится до наступления жары, после чего вырастет потребление энергии", - сказал собеседник агентства.В Греции нет подземных газовых хранилищ, которые можно заполнять.
https://ria.ru/20220427/avstriya-1785686404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, греция, болгария, польша, газпром, pgnig, в мире
Греция получает российский газ в полном объеме
Источник: Греция получает российский газ в полном объеме
АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Греция получает российский газ в полном объеме, прекращение поставок газа "Газпромом" в Болгарию и Польшу не сказалось на снабжении страны, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли.
Утром в среду "Газпром
" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария
) и PGNiG
(Польша
) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
"Пока все нормально. Российский газ поставляется в страну согласно заявкам, никаких проблем с поставками газа в Грецию
нет. Импортеры даже выбирают меньший объем газа в связи со спадом потребления в пасхальные дни и в связи с тем, что у нас вернулась хорошая погода и увеличилась выработка солнечной энергии и других альтернативных источников энергии. Поэтому импортеры в Греции немного снизили объем импорта", - сказал источник.
По его словам, это временное снижение.
"Традиционно оно происходит в конце апреля – начале мая. Оно продлится до наступления жары, после чего вырастет потребление энергии", - сказал собеседник агентства.
В Греции нет подземных газовых хранилищ, которые можно заполнять.