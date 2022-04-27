https://ria.ru/20220427/gaz-1785711010.html

Греция получает российский газ в полном объеме

Греция получает российский газ в полном объеме - РИА Новости, 27.04.2022

Греция получает российский газ в полном объеме

Греция получает российский газ в полном объеме, прекращение поставок газа "Газпромом" в Болгарию и Польшу не сказалось на снабжении страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:19

2022-04-27T12:19

2022-04-27T12:19

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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Греция получает российский газ в полном объеме, прекращение поставок газа "Газпромом" в Болгарию и Польшу не сказалось на снабжении страны, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты."Пока все нормально. Российский газ поставляется в страну согласно заявкам, никаких проблем с поставками газа в Грецию нет. Импортеры даже выбирают меньший объем газа в связи со спадом потребления в пасхальные дни и в связи с тем, что у нас вернулась хорошая погода и увеличилась выработка солнечной энергии и других альтернативных источников энергии. Поэтому импортеры в Греции немного снизили объем импорта", - сказал источник.По его словам, это временное снижение."Традиционно оно происходит в конце апреля – начале мая. Оно продлится до наступления жары, после чего вырастет потребление энергии", - сказал собеседник агентства.В Греции нет подземных газовых хранилищ, которые можно заполнять.

https://ria.ru/20220427/avstriya-1785686404.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, греция, болгария, польша, газпром, pgnig, в мире