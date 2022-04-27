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Греция получает российский газ в полном объеме - РИА Новости, 27.04.2022
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Греция получает российский газ в полном объеме
Греция получает российский газ в полном объеме - РИА Новости, 27.04.2022
Греция получает российский газ в полном объеме
Греция получает российский газ в полном объеме, прекращение поставок газа "Газпромом" в Болгарию и Польшу не сказалось на снабжении страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:19
2022-04-27T12:19
экономика
греция
болгария
польша
газпром
pgnig
в мире
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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Греция получает российский газ в полном объеме, прекращение поставок газа "Газпромом" в Болгарию и Польшу не сказалось на снабжении страны, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты."Пока все нормально. Российский газ поставляется в страну согласно заявкам, никаких проблем с поставками газа в Грецию нет. Импортеры даже выбирают меньший объем газа в связи со спадом потребления в пасхальные дни и в связи с тем, что у нас вернулась хорошая погода и увеличилась выработка солнечной энергии и других альтернативных источников энергии. Поэтому импортеры в Греции немного снизили объем импорта", - сказал источник.По его словам, это временное снижение."Традиционно оно происходит в конце апреля – начале мая. Оно продлится до наступления жары, после чего вырастет потребление энергии", - сказал собеседник агентства.В Греции нет подземных газовых хранилищ, которые можно заполнять.
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экономика, греция, болгария, польша, газпром, pgnig, в мире
12:19 27.04.2022
 
Греция получает российский газ в полном объеме

Источник: Греция получает российский газ в полном объеме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Греция получает российский газ в полном объеме, прекращение поставок газа "Газпромом" в Болгарию и Польшу не сказалось на снабжении страны, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
"Пока все нормально. Российский газ поставляется в страну согласно заявкам, никаких проблем с поставками газа в Грецию нет. Импортеры даже выбирают меньший объем газа в связи со спадом потребления в пасхальные дни и в связи с тем, что у нас вернулась хорошая погода и увеличилась выработка солнечной энергии и других альтернативных источников энергии. Поэтому импортеры в Греции немного снизили объем импорта", - сказал источник.
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По его словам, это временное снижение.
"Традиционно оно происходит в конце апреля – начале мая. Оно продлится до наступления жары, после чего вырастет потребление энергии", - сказал собеседник агентства.
В Греции нет подземных газовых хранилищ, которые можно заполнять.
 
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