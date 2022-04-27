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Премьер Польши назвал приостановку поставок газа из России местью - РИА Новости, 27.04.2022
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Премьер Польши назвал приостановку поставок газа из России местью
Премьер Польши назвал приостановку поставок газа из России местью - РИА Новости, 27.04.2022
Премьер Польши назвал приостановку поставок газа из России местью
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что приостановка поставок российского газа в его страну является "местью" за санкции. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:05
2022-04-27T12:05
экономика
россия
владимир путин
польша
белоруссия
новатэк
газпром
pgnig
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ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что приостановка поставок российского газа в его страну является "местью" за санкции.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Во вторник Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона"."На этот раз Россия передвинула границы империализма, газового империализма на очередной шаг дальше. Это непосредственная атака на Польшу, на Польшу, которая вчера показала, что такое реальный удар по российским олигархам. Мы представили первый список российских олигархов, российских предприятий. И в качестве мести за это со стороны Кремля пошла угроза, а потом эта угроза сегодня утром была реализована – угроза отключения газа", - сказал Моравецкий, выступая в среду в парламенте.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html
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экономика, россия, владимир путин, польша, белоруссия, новатэк, газпром, pgnig, матеуш моравецкий
12:05 27.04.2022
 
Премьер Польши назвал приостановку поставок газа из России местью

Премьер Польши Моравецкий назвал приостановку поставок газа из России местью за санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что приостановка поставок российского газа в его страну является "местью" за санкции.
Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Во вторник Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона".
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"На этот раз Россия передвинула границы империализма, газового империализма на очередной шаг дальше. Это непосредственная атака на Польшу, на Польшу, которая вчера показала, что такое реальный удар по российским олигархам. Мы представили первый список российских олигархов, российских предприятий. И в качестве мести за это со стороны Кремля пошла угроза, а потом эта угроза сегодня утром была реализована – угроза отключения газа", - сказал Моравецкий, выступая в среду в парламенте.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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Глава GIE усомнился в плане ЕК по снижению потребности в газе из России
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПольшаБелоруссияНоватэкГазпромPGNiGМатеуш Моравецкий
 
 
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