https://ria.ru/20220427/gaz-1785688456.html

Италия получает российский газ на регулярной основе, заявили в Snam

Италия получает российский газ на регулярной основе, заявили в Snam - РИА Новости, 27.04.2022

Италия получает российский газ на регулярной основе, заявили в Snam

Российский газ поставляется в Италию без изменений, сообщил РИА Новости представитель газотранспортного оператора Snam, управляющей газовой инфраструктурой... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:04

2022-04-27T11:04

2022-04-27T12:02

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РИМ, 27 апр – РИА Новости. Российский газ поставляется в Италию без изменений, сообщил РИА Новости представитель газотранспортного оператора Snam, управляющей газовой инфраструктурой страны."Поставки российского газа в Италию через (газоизмерительную станцию) Тарвизио осуществляются на обычной основе", - сказал собеседник агентства.Говоря о ситуации с прекращением поставок в Польшу и Болгарию, он подчеркнул, что российский газ поступает в Италию по другой ветке газопровода, проходящей через Венгрию.Представитель итальянской нефтегазовой группы Eni, отвечая на вопрос о процедурах оплаты поставок и их ходе, заявил, что компания отказывается от комментариев.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, италия, польша, болгария, россия, владимир путин, газпром, pgnig, eni