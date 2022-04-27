https://ria.ru/20220427/gaz-1785685942.html

Словакия будет платить за российский газ в евро, заявил премьер

Словакия будет платить за российский газ в евро, заявил премьер - РИА Новости, 27.04.2022

Словакия будет платить за российский газ в евро, заявил премьер

Платежи за покупаемый в России газ, согласно долгосрочному контракту с "Газпромом", будут производиться Словакией в евро, сообщил в среду премьер Эдуард Хегер. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:53

2022-04-27T10:53

2022-04-27T10:53

экономика

россия

польша

pgnig

газпром

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg

ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Платежи за покупаемый в России газ, согласно долгосрочному контракту с "Газпромом", будут производиться Словакией в евро, сообщил в среду премьер Эдуард Хегер.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."Компания "Словацкая газовая промышленность" имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом", и платежи за приобретенный газ будут производиться в евро в соответствии с согласованными правилами и рекомендациями Европейской комиссии", - написал Хегер в Facebook*."ЕС должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от РФ. Нынешнее произвольное и необоснованное прекращение поставок газа в Польшу доказывает, что она является абсолютно ненадежным торговым партнером", - добавил словацкий премьер.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html

россия

польша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, польша, pgnig, газпром, словакия