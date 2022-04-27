https://ria.ru/20220427/gaz-1785685942.html
Словакия будет платить за российский газ в евро, заявил премьер
Словакия будет платить за российский газ в евро, заявил премьер - РИА Новости, 27.04.2022
Словакия будет платить за российский газ в евро, заявил премьер
Платежи за покупаемый в России газ, согласно долгосрочному контракту с "Газпромом", будут производиться Словакией в евро, сообщил в среду премьер Эдуард Хегер. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:53
2022-04-27T10:53
2022-04-27T10:53
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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Платежи за покупаемый в России газ, согласно долгосрочному контракту с "Газпромом", будут производиться Словакией в евро, сообщил в среду премьер Эдуард Хегер.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."Компания "Словацкая газовая промышленность" имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом", и платежи за приобретенный газ будут производиться в евро в соответствии с согласованными правилами и рекомендациями Европейской комиссии", - написал Хегер в Facebook*."ЕС должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от РФ. Нынешнее произвольное и необоснованное прекращение поставок газа в Польшу доказывает, что она является абсолютно ненадежным торговым партнером", - добавил словацкий премьер.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, польша, pgnig, газпром, словакия
Словакия будет платить за российский газ в евро, заявил премьер
Премьер Словакии Хегер заявил, что страна и далее будет платить за российский газ в евро