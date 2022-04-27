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Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя - РИА Новости, 27.04.2022
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Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя
Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя - РИА Новости, 27.04.2022
Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя
Газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:56
2022-04-27T10:14
в мире
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россия
владимир путин
вена
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер."В прошедшие дни газ поставлялся непрерывно, в настоящий момент газ идет в Австрию без перебоев", - заявила Гевесслер на пресс-конференции в Вене.Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях и считает прекращение поставок газа из России нарушением контрактных обязательств.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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в мире, австрия, россия, владимир путин, вена, газпром, pgnig
09:56 27.04.2022 (обновлено: 10:14 27.04.2022)
 
Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя

Министр энергетики Австрии Гевесслер заявила, что газ из России поступает без перебоев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.
"В прошедшие дни газ поставлялся непрерывно, в настоящий момент газ идет в Австрию без перебоев", - заявила Гевесслер на пресс-конференции в Вене.
Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях и считает прекращение поставок газа из России нарушением контрактных обязательств.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
01:13
Глава GIE усомнился в плане ЕК по снижению потребности в газе из России
 
В миреАвстрияРоссияВладимир ПутинВенаГазпромPGNiG
 
 
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