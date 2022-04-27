https://ria.ru/20220427/gaz-1785672454.html
Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя
Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя - РИА Новости, 27.04.2022
Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя
Газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:56
2022-04-27T09:56
2022-04-27T10:14
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер."В прошедшие дни газ поставлялся непрерывно, в настоящий момент газ идет в Австрию без перебоев", - заявила Гевесслер на пресс-конференции в Вене.Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях и считает прекращение поставок газа из России нарушением контрактных обязательств.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, австрия, россия, владимир путин, вена, газпром, pgnig
09:56 27.04.2022 (обновлено: 10:14 27.04.2022)
Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя
Министр энергетики Австрии Гевесслер заявила, что газ из России поступает без перебоев