https://ria.ru/20220427/gaz-1785672454.html

Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя

Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя - РИА Новости, 27.04.2022

Министр энергетики Австрии заявила, что газ из России поступает без перебоя

Газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:56

2022-04-27T09:56

2022-04-27T10:14

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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер."В прошедшие дни газ поставлялся непрерывно, в настоящий момент газ идет в Австрию без перебоев", - заявила Гевесслер на пресс-конференции в Вене.Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях и считает прекращение поставок газа из России нарушением контрактных обязательств.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, австрия, россия, владимир путин, вена, газпром, pgnig