https://ria.ru/20220427/gaz-1785670066.html
В правительстве Польши заявили, что больше не будут покупать газ в России
В правительстве Польши заявили, что больше не будут покупать газ в России - РИА Новости, 27.04.2022
В правительстве Польши заявили, что больше не будут покупать газ в России
Польша больше не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:38
2022-04-27T09:38
2022-04-27T09:38
экономика
польша
россия
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша больше не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM."Нет. Мы не будем покупать газ от российской стороны, российских компаний. Конец", - сказал Наимский.При этом он пообещал, что в Польше не возникнет дефицита этого ресурса. "Я могу обещать, что если не изменятся внешние условия, то газ будет. Если не наступит никакого катаклизма, в прогнозируемых условиях поставки газа будут обеспечены", - сказал представитель правительства.Он уточнил, что Польша будет обеспечена газом на счет собственной добычи, а также поставок газа с других направлений.Ранее сообщалось, что Польша покупала в России около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, россия
В правительстве Польши заявили, что больше не будут покупать газ в России
Член правительства Польши Наимский: страна больше не будет покупать газ в России