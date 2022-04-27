09:20 27.04.2022 (обновлено: 13:24 27.04.2022)
Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов
Цены на газ в Европе выросли на 21 процент и достигли 1370 долларов в начале торгов
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены на газ в Европе в начале торгов среды росли на 21 процент и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Это пока ценовой максимум сегодняшних торгов. Затем котировки несколько снизили темпы роста и по состоянию на 9:20 мск превысили 1310 долларов за тысячу кубометров, увеличиваясь примерно на 15 процентов.
Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.