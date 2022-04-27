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Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов - РИА Новости, 27.04.2022
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Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов
Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов - РИА Новости, 27.04.2022
Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов
Цены на газ в Европе в начале торгов среды росли на 21 процент и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:20
2022-04-27T13:24
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
газпром
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены на газ в Европе в начале торгов среды росли на 21 процент и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Это пока ценовой максимум сегодняшних торгов. Затем котировки несколько снизили темпы роста и по состоянию на 9:20 мск превысили 1310 долларов за тысячу кубометров, увеличиваясь примерно на 15 процентов.Ранее "Газпром" сообщил, что приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях, процесс приостановлен до перевода средств в соответствии с новыми порядками.Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, газпром, pgnig, максим орешкин, газпромбанк
09:20 27.04.2022 (обновлено: 13:24 27.04.2022)
 
Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов

Цены на газ в Европе выросли на 21 процент и достигли 1370 долларов в начале торгов

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
Рабочие на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены на газ в Европе в начале торгов среды росли на 21 процент и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Это пока ценовой максимум сегодняшних торгов. Затем котировки несколько снизили темпы роста и по состоянию на 9:20 мск превысили 1310 долларов за тысячу кубометров, увеличиваясь примерно на 15 процентов.
Ранее "Газпром" сообщил, что приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях, процесс приостановлен до перевода средств в соответствии с новыми порядками.
Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
 
В миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинЭкономикаЦены на нефтьРоссияГазпромPGNiGМаксим ОрешкинГазпромбанк
 
 
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