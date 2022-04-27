https://ria.ru/20220427/gaz-1785667333.html

Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов

Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов - РИА Новости, 27.04.2022

Цены на газ в Европе выросли на 21 процент в первые минуты торгов

Цены на газ в Европе в начале торгов среды росли на 21 процент и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:20

2022-04-27T09:20

2022-04-27T13:24

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

владимир путин

экономика

цены на нефть

россия

газпром

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены на газ в Европе в начале торгов среды росли на 21 процент и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Это пока ценовой максимум сегодняшних торгов. Затем котировки несколько снизили темпы роста и по состоянию на 9:20 мск превысили 1310 долларов за тысячу кубометров, увеличиваясь примерно на 15 процентов.Ранее "Газпром" сообщил, что приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях, процесс приостановлен до перевода средств в соответствии с новыми порядками.Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, газпром, pgnig, максим орешкин, газпромбанк