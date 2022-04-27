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Заявка на реверс газа по "Ямал — Европе" из ФРГ в Польшу выросла в пять раз - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/gaz-1785665697.html
Заявка на реверс газа по "Ямал — Европе" из ФРГ в Польшу выросла в пять раз
Заявка на реверс газа по "Ямал — Европе" из ФРГ в Польшу выросла в пять раз - РИА Новости, 27.04.2022
Заявка на реверс газа по "Ямал — Европе" из ФРГ в Польшу выросла в пять раз
Заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" в среду выросла в 5 раз, свидетельствуют данные немецкого оператора... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:11
2022-04-27T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
польша
германия
болгария
газпром экспорт
газпром
турецкий поток
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" в среду выросла в 5 раз, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.По данным компании, на газовые сутки 27 апреля заявка составляет 1,232 миллиона кубометров в час, тогда как днем ранее она находилась на уровне 237 тысяч кубометров.Рост показателя может быть вызван неопределенностью в отношении поставок российского газа в Польшу. Накануне в польских СМИ появились сообщения, что "Газпром" перестал экспортировать туда газ по ямальскому контракту из-за неуплаты. Однако компания опровергла эти сообщения, заявив, что оплатить поставки Польша должна 27 апреля по новой схеме, предполагающей обязательную конвертацию валюты в рубли.Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Однако пока он остается невостребованным компанией и с 7 апреля работает в режиме реверса.Помимо Польши, официальное заявление сделала Болгария. Страна утверждает, что "Газпром экспорт" предупредил "Булгаргаз" о приостановке поставок газа с 27 апреля, хотя та выполнила оплату по действующему договору своевременно и согласно его условиям. Она, однако, не уточнила, была ли операция совершена по схеме с переводом в рубли. Болгария с 2020 года получает российский газ по "Турецкому потоку". "Газпром" это заявление пока не комментировал.Также в среду, вероятно, вновь снизится транзит российского газа по украинскому маршруту. Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 27 апреля составляют 49,84 миллиона кубометров после 55,9 миллиона днем ранее. Это в 2,2 раза меньше объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html
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польша
германия
болгария
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экономика, польша, германия, болгария, газпром экспорт, газпром, турецкий поток, россия, украина
09:11 27.04.2022
 
Заявка на реверс газа по "Ямал — Европе" из ФРГ в Польшу выросла в пять раз

Заявка на реверс газа по "Ямал — Европе" из Германии в Польшу выросла в пять раз

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" в среду выросла в 5 раз, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.
По данным компании, на газовые сутки 27 апреля заявка составляет 1,232 миллиона кубометров в час, тогда как днем ранее она находилась на уровне 237 тысяч кубометров.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 05:33
В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа
Рост показателя может быть вызван неопределенностью в отношении поставок российского газа в Польшу. Накануне в польских СМИ появились сообщения, что "Газпром" перестал экспортировать туда газ по ямальскому контракту из-за неуплаты. Однако компания опровергла эти сообщения, заявив, что оплатить поставки Польша должна 27 апреля по новой схеме, предполагающей обязательную конвертацию валюты в рубли.
Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Однако пока он остается невостребованным компанией и с 7 апреля работает в режиме реверса.
Помимо Польши, официальное заявление сделала Болгария. Страна утверждает, что "Газпром экспорт" предупредил "Булгаргаз" о приостановке поставок газа с 27 апреля, хотя та выполнила оплату по действующему договору своевременно и согласно его условиям. Она, однако, не уточнила, была ли операция совершена по схеме с переводом в рубли. Болгария с 2020 года получает российский газ по "Турецкому потоку". "Газпром" это заявление пока не комментировал.
Также в среду, вероятно, вновь снизится транзит российского газа по украинскому маршруту. Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 27 апреля составляют 49,84 миллиона кубометров после 55,9 миллиона днем ранее. Это в 2,2 раза меньше объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 01:13
Глава GIE усомнился в плане ЕК по снижению потребности в газе из России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаПольшаГерманияБолгарияГазпром ЭкспортГазпромТурецкий потокРоссияУкраина
 
 
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