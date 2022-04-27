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В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа - РИА Новости, 27.04.2022
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В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа
В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа - РИА Новости, 27.04.2022
В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа
Россия незначительно пострадает в экономическом плане в случае отказа Евросоюза от ее энергоресурсов, в отличие от Чехии и Германии, написал в статье для... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T05:33
2022-04-27T05:33
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия незначительно пострадает в экономическом плане в случае отказа Евросоюза от ее энергоресурсов, в отличие от Чехии и Германии, написал в статье для портала iDNES.cz главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.По его прогнозам, в случае эмбарго на нефть и снижения поставок газа в ЕС на две трети можно рассчитывать, что в этом году российская сторона все равно достигнет профицита внешней торговли в размере приблизительно 200 миллиардов долларов, что соответствует прошлогодним показателям.Экономист отметил, что Москва извлекает выгоду из того, что в этом году цены на нефть растут, а расценки на газ держатся на высоком уровне.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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экономика, москва, украина, россия, в мире, германия, чехия
05:33 27.04.2022
 
В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа

Экономист Кованда: РФ не пострадает при отказе ЕС от ее газа, а Чехию и ФРГ ждет рецессия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия незначительно пострадает в экономическом плане в случае отказа Евросоюза от ее энергоресурсов, в отличие от Чехии и Германии, написал в статье для портала iDNES.cz главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
По его прогнозам, в случае эмбарго на нефть и снижения поставок газа в ЕС на две трети можно рассчитывать, что в этом году российская сторона все равно достигнет профицита внешней торговли в размере приблизительно 200 миллиардов долларов, что соответствует прошлогодним показателям.

"Россия несильно пострадала бы в экономическом плане из-за отключения ЕС от ее газа и нефти", — высказался Кованда.

Экономист отметил, что Москва извлекает выгоду из того, что в этом году цены на нефть растут, а расценки на газ держатся на высоком уровне.
"Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает", — заключил автор публикации.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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