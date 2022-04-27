https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html

В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа

В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа - РИА Новости, 27.04.2022

В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа

Россия незначительно пострадает в экономическом плане в случае отказа Евросоюза от ее энергоресурсов, в отличие от Чехии и Германии, написал в статье для... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T05:33

2022-04-27T05:33

2022-04-27T05:33

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия незначительно пострадает в экономическом плане в случае отказа Евросоюза от ее энергоресурсов, в отличие от Чехии и Германии, написал в статье для портала iDNES.cz главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.По его прогнозам, в случае эмбарго на нефть и снижения поставок газа в ЕС на две трети можно рассчитывать, что в этом году российская сторона все равно достигнет профицита внешней торговли в размере приблизительно 200 миллиардов долларов, что соответствует прошлогодним показателям.Экономист отметил, что Москва извлекает выгоду из того, что в этом году цены на нефть растут, а расценки на газ держатся на высоком уровне.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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экономика, москва, украина, россия, в мире, германия, чехия