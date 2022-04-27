https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html

Глава GIE усомнился в плане ЕК по снижению потребности в газе из России

Глава GIE усомнился в плане ЕК по снижению потребности в газе из России - РИА Новости, 27.04.2022

Глава GIE усомнился в плане ЕК по снижению потребности в газе из России

Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо заявил в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T01:13

2022-04-27T01:13

2022-04-27T02:47

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо заявил в интервью порталу Euractiv, что сценарии Еврокомиссии по замещению газа из России, возможно, более оптимистичные, чем есть на самом деле, на счету каждый миллиард кубометров.Еврокомиссия 8 марта предложила разработать специальный план по снижению потребности в российском газе на две трети уже в этом году. Комиссия заявила, что так называемый план REPowerEU будет направлен на диверсификацию поставок газа, ускорение развертывания возобновляемых источников и замену газа в производстве тепла и электроэнергии. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что сократить потребность ЕС в российском газе на две трети будет "чертовски сложно", но возможно.По мнению Брабо, ЕС не сможет закупать так много СПГ, сколько предусмотрено REPowerEU. Он считает, что целевой показатель может быть достигнут наполовину, но большее ему представляется сложной задачей."В США, например, нет мощностей по сжижению, необходимых, чтобы поставить дополнительные 15 миллиардов кубометров, о которых они говорят. Что касается Катара и ближневосточных производителей, их производственный объем уже продан другим потребителям", — добавил Брабо.По его словам, ЕК рекомендовала инфраструктурным компаниям рассмотреть сценарий, при котором следующей зимой им придется обходиться без российского газа. Согласно Брабо, у каждой страны есть группы защищенных и незащищенных потребителей газа. Приоритетным является отопление жилых помещений, школ, больниц и соцслужб. Если поставки газа из РФ прекратятся сейчас, в некоторых странах могут прекратить снабжать газом производства летом, чтобы обеспечить поставки для защищенных потребителей зимой. Ряд государств также предусматривают перебои в снабжении защищенных потребителей.Нидерланды, ФРГ и Италия анализируют возможность увеличить добычу газа в Северном и Средиземном морях, Германия собирается строить СПГ-терминалы, а производство биометана может быть ускорено. Несмотря на то что эти проекты принесут относительно немного газа, на счету каждый миллиард кубометров, заявил Брабо.Он также призывает потреблять меньше газа. "Я снизил температуру (дома) на 12 градусов. Моя семья жаловалась, но... всем нам надо потреблять энергию более эффективно", - отметил Брабо.

https://ria.ru/20220426/gaz-1785638084.html

https://ria.ru/20220425/gaz-1785229251.html

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экономика, франс тиммерманс, россия, сша, катар, еврокомиссия, евросоюз, в мире