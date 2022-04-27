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Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей - РИА Новости, 27.04.2022
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Шоубиз
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Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей
Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей - РИА Новости, 27.04.2022
Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей
Михаил Галустян признался, сколько денег дает своим детям на карманные расходы. Раз в неделю он выдает дочерям по 500 рублей. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:57
2022-04-27T10:57
шоубиз
знаменитости
михаил галустян
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Михаил Галустян признался, сколько денег дает своим детям на карманные расходы. Раз в неделю он выдает дочерям по 500 рублей.В интервью порталу Teleprogramma.pro актер добавил, что младшая дочь любит танцевать, а старшая увлекается рукоделием.Михаил Галустян 15 лет состоит в браке с супругой Викторией. Они воспитывают двоих дочерей. Широкую популярность актер приобрел благодаря участию в КВН и комедийных проектах, например, шоу "Наша Russia". Ранее стало известно, что коллегу Галустяна по сериалу Валерия Магдьяша нашли в приюте для бездомных.
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знаменитости, михаил галустян, шоу-бизнес
10:57 27.04.2022
 
Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей

Михаил Галустян назвал размер карманных расходов своих дочерей

© РИА Новости / Виталий БелоусовМихаил Галустян
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Михаил Галустян признался, сколько денег дает своим детям на карманные расходы. Раз в неделю он выдает дочерям по 500 рублей.

"Раз в неделю мы с женой даем им по 500 рублей и говорим: "Вы можете делать с этими деньгами все что хотите. Хотите — потратьте, хотите — копите", – озвучил Галустян.

В интервью порталу Teleprogramma.pro актер добавил, что младшая дочь любит танцевать, а старшая увлекается рукоделием.

"Младшая дочка Элина занимается в "Тодесе". Ей очень нравится там танцевать, у нее хорошо развито чувство ритма, она очень музыкальная, поэтому у нее хорошо получается. Старшая Эстелла любит работать руками, она очень усидчивая: шьет игрушки, собирает лего и, как я уже говорил, отливает из эпоксидной смолы отличные сувениры", – заключил шоумен.

Михаил Галустян 15 лет состоит в браке с супругой Викторией. Они воспитывают двоих дочерей.
Широкую популярность актер приобрел благодаря участию в КВН и комедийных проектах, например, шоу "Наша Russia". Ранее стало известно, что коллегу Галустяна по сериалу Валерия Магдьяша нашли в приюте для бездомных.
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