Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей
Михаил Галустян назвал размер карманных расходов своих дочерей
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Михаил Галустян признался, сколько денег дает своим детям на карманные расходы. Раз в неделю он выдает дочерям по 500 рублей.
"Раз в неделю мы с женой даем им по 500 рублей и говорим: "Вы можете делать с этими деньгами все что хотите. Хотите — потратьте, хотите — копите", – озвучил Галустян.
В интервью порталу Teleprogramma.pro актер добавил, что младшая дочь любит танцевать, а старшая увлекается рукоделием.
"Младшая дочка Элина занимается в "Тодесе". Ей очень нравится там танцевать, у нее хорошо развито чувство ритма, она очень музыкальная, поэтому у нее хорошо получается. Старшая Эстелла любит работать руками, она очень усидчивая: шьет игрушки, собирает лего и, как я уже говорил, отливает из эпоксидной смолы отличные сувениры", – заключил шоумен.
Михаил Галустян 15 лет состоит в браке с супругой Викторией. Они воспитывают двоих дочерей.
Широкую популярность актер приобрел благодаря участию в КВН и комедийных проектах, например, шоу "Наша Russia". Ранее стало известно, что коллегу Галустяна по сериалу Валерия Магдьяша нашли в приюте для бездомных.