https://ria.ru/20220427/galustyan-1785682622.html

Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей

Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей - РИА Новости, 27.04.2022

Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей

Михаил Галустян признался, сколько денег дает своим детям на карманные расходы. Раз в неделю он выдает дочерям по 500 рублей. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:57

2022-04-27T10:57

2022-04-27T10:57

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михаил галустян

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Михаил Галустян признался, сколько денег дает своим детям на карманные расходы. Раз в неделю он выдает дочерям по 500 рублей.В интервью порталу Teleprogramma.pro актер добавил, что младшая дочь любит танцевать, а старшая увлекается рукоделием.Михаил Галустян 15 лет состоит в браке с супругой Викторией. Они воспитывают двоих дочерей. Широкую популярность актер приобрел благодаря участию в КВН и комедийных проектах, например, шоу "Наша Russia". Ранее стало известно, что коллегу Галустяна по сериалу Валерия Магдьяша нашли в приюте для бездомных.

https://ria.ru/20220425/galustyan-1785269758.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, михаил галустян, шоу-бизнес