https://ria.ru/20220426/magdyash-1785529308.html

СМИ: актера из шоу "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных

СМИ: актера из шоу "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных - РИА Новости, 26.04.2022

СМИ: актера из шоу "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных

Звезду сериала "Наша Russia" Валерия Магдьяша, сыгравшего роль Джамшута, нашли в приюте для бездомных, сообщает НТВ. Волонтер реабилитационного центра, где... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:58

2022-04-26T14:58

2022-04-26T14:58

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Звезду сериала "Наша Russia" Валерия Магдьяша, сыгравшего роль Джамшута, нашли в приюте для бездомных, сообщает НТВ. Волонтер реабилитационного центра, где сейчас проживает актер, Валерий Файник отметил, что Магдьяша забрали из съемной квартиры.Он добавил, что это второе появление актера в их центре. Помимо Магдьяша в приюте живут еще семь постояльцев, говорится в сообщении. Периодически актер ездит выступать в местные санатории.После съемок в шоу "Наша Russia" актер продал собственную квартиру и хотел положить деньги в банк, но его ограбили.Актер был трижды женат, у него две дочери и четыре внука. По словам Валерия, дети не стремятся поддерживать отношения с отцом.Ранее коллега Магдьяша по шоу "Наша Russia" сбрил усы и бороду, чем очень удивил поклонников.

https://ria.ru/20220425/galustyan-1785269758.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес