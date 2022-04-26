СМИ: актера из шоу "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных
СМИ: актера из шоу "Наша Russia" Валерия Магдьяша нашли в приюте для бездомных
© РИА Новости / Comedy Club Production / Перейти в фотобанкВалерий Магдьяш в фильме режиссера Глеба Орлова "Наша Russia: Яйца судьбы"
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Звезду сериала "Наша Russia" Валерия Магдьяша, сыгравшего роль Джамшута, нашли в приюте для бездомных, сообщает НТВ. Волонтер реабилитационного центра, где сейчас проживает актер, Валерий Файник отметил, что Магдьяша забрали из съемной квартиры.
"Я много повидал квартир, но эта выглядела хуже, чем бомжатник. Алкоголь, бутылки, фекалии… Непонятно, что там происходило. Мы занимаемся реабилитацией людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы решили заняться этим человеком", – рассказал Файник.
Он добавил, что это второе появление актера в их центре. Помимо Магдьяша в приюте живут еще семь постояльцев, говорится в сообщении. Периодически актер ездит выступать в местные санатории.
© Comedy Club Production
После съемок в шоу "Наша Russia" актер продал собственную квартиру и хотел положить деньги в банк, но его ограбили.
"Я продал квартиру, обналичил гонорары, чтобы побольше казалось, и поехал – думал, в ячейку положу. А положили меня – трубой по голове. Я четыре дня в коме – потом ни денег, ни документов. Семь швов", – рассказал Магдьяш.
Актер был трижды женат, у него две дочери и четыре внука. По словам Валерия, дети не стремятся поддерживать отношения с отцом.
Ранее коллега Магдьяша по шоу "Наша Russia" сбрил усы и бороду, чем очень удивил поклонников.