https://ria.ru/20220425/galustyan-1785269758.html
Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось
Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось - РИА Новости, 25.04.2022
Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось
Михаил Галустян сменил имидж: впервые за долгое время актер полностью сбрил усы и бороду, чем удивил поклонников в социальных сетях. Сам артист отметил, что... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:24
2022-04-25T11:24
2022-04-25T11:24
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шоу-бизнес
михаил галустян
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Михаил Галустян сменил имидж: впервые за долгое время актер полностью сбрил усы и бороду, чем удивил поклонников в социальных сетях. Сам артист отметил, что помолодел.Некоторые пользователи поддержали шоумена.Другим подписчикам преображение не понравилось.Ранее Татьяна Брухунова примерила на себя образ из сериала "Острые козырьки".
https://ria.ru/20220422/urgant-1784853856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, михаил галустян
Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось
Михаил Галустян взбудоражил поклонников новым образом без бороды