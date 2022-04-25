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Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось - РИА Новости, 25.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220425/galustyan-1785269758.html
Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось
Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось - РИА Новости, 25.04.2022
Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось
Михаил Галустян сменил имидж: впервые за долгое время актер полностью сбрил усы и бороду, чем удивил поклонников в социальных сетях. Сам артист отметил, что... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:24
2022-04-25T11:24
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
михаил галустян
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Михаил Галустян сменил имидж: впервые за долгое время актер полностью сбрил усы и бороду, чем удивил поклонников в социальных сетях. Сам артист отметил, что помолодел.Некоторые пользователи поддержали шоумена.Другим подписчикам преображение не понравилось.Ранее Татьяна Брухунова примерила на себя образ из сериала "Острые козырьки".
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знаменитости, шоу-бизнес, михаил галустян
11:24 25.04.2022
 
Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось

Михаил Галустян взбудоражил поклонников новым образом без бороды

© Михаил Галустян/TelegramМихаил Галустян
Михаил Галустян
© Михаил Галустян/Telegram
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Михаил Галустян сменил имидж: впервые за долгое время актер полностью сбрил усы и бороду, чем удивил поклонников в социальных сетях. Сам артист отметил, что помолодел.

"Вот так побреюсь – сразу минус 10 лет", – написал Галустян.

Некоторые пользователи поддержали шоумена.

"Супермен! Вот так и ходите, Миша", "Какой хорошенький", "Вам все идет", – сообщили комментаторы.

Другим подписчикам преображение не понравилось.

"С бородкой вам было лучше", "С усиками было интереснее", – написали пользователи.

Ранее Татьяна Брухунова примерила на себя образ из сериала "Острые козырьки".
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