https://ria.ru/20220425/galustyan-1785269758.html

Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось

Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось - РИА Новости, 25.04.2022

Михаил Галустян избавился от усов и бороды: мнение Сети разделилось

Михаил Галустян сменил имидж: впервые за долгое время актер полностью сбрил усы и бороду, чем удивил поклонников в социальных сетях. Сам артист отметил, что... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:24

2022-04-25T11:24

2022-04-25T11:24

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михаил галустян

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Михаил Галустян сменил имидж: впервые за долгое время актер полностью сбрил усы и бороду, чем удивил поклонников в социальных сетях. Сам артист отметил, что помолодел.Некоторые пользователи поддержали шоумена.Другим подписчикам преображение не понравилось.Ранее Татьяна Брухунова примерила на себя образ из сериала "Острые козырьки".

https://ria.ru/20220422/urgant-1784853856.html

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2022

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, михаил галустян