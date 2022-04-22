https://ria.ru/20220422/brukhunova-1784946233.html

Татьяна Брухунова сравнила себя с гангстером

Татьяна Брухунова сравнила себя с гангстером - РИА Новости, 22.04.2022

Татьяна Брухунова сравнила себя с гангстером

Татьяна Брухунова похвалилась новым образом в социальных сетях: девушка надела кепку в стиле сериала "Острые козырьки". РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:25

2022-04-22T18:25

2022-04-22T18:25

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татьяна брухунова

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Татьяна Брухунова похвалилась новым образом в социальных сетях: девушка надела кепку в стиле сериала "Острые козырьки".Брухунова добавила, что сам сериал ей не очень понравился.Сериал "Острые козырьки" повествует о криминальном мире Бирмингема. Он основан на реальных событиях и рассказывает о жизни гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия. Премьера сериала состоялась в 2013 году.

https://ria.ru/20220422/urgant-1784853856.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, татьяна брухунова, шоу-бизнес