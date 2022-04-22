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Татьяна Брухунова сравнила себя с гангстером - РИА Новости, 22.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220422/brukhunova-1784946233.html
Татьяна Брухунова сравнила себя с гангстером
Татьяна Брухунова сравнила себя с гангстером - РИА Новости, 22.04.2022
Татьяна Брухунова сравнила себя с гангстером
Татьяна Брухунова похвалилась новым образом в социальных сетях: девушка надела кепку в стиле сериала "Острые козырьки". РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:25
2022-04-22T18:25
шоубиз
знаменитости
татьяна брухунова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Татьяна Брухунова похвалилась новым образом в социальных сетях: девушка надела кепку в стиле сериала "Острые козырьки".Брухунова добавила, что сам сериал ей не очень понравился.Сериал "Острые козырьки" повествует о криминальном мире Бирмингема. Он основан на реальных событиях и рассказывает о жизни гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия. Премьера сериала состоялась в 2013 году.
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знаменитости, татьяна брухунова, шоу-бизнес
18:25 22.04.2022
 
Татьяна Брухунова сравнила себя с гангстером

Татьяна Брухунова оделась в стиле сериала "Острые козырьки" и сравнила себя с гангстером

© Фото : Татьяна Брухунова/TelegramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Татьяна Брухунова/Telegram
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Татьяна Брухунова похвалилась новым образом в социальных сетях: девушка надела кепку в стиле сериала "Острые козырьки".

"Обожаю головные уборы! Мой новый кепарик, как из сериала "Острые козырьки", – написала супруга Евгения Петросяна.

© BBC Кадр из сериала "Заточенные кепки"
Кадр из сериала Заточенные кепки
© BBC
Брухунова добавила, что сам сериал ей не очень понравился.

"Смотрела. Любопытный. Но не восторг", – заметила Татьяна.

Сериал "Острые козырьки" повествует о криминальном мире Бирмингема. Он основан на реальных событиях и рассказывает о жизни гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия. Премьера сериала состоялась в 2013 году.
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