https://ria.ru/20210119/serial-1593629239.html

Создатели "Острых козырьков" рассказали, будет ли продолжение сериала

Создатели "Острых козырьков" рассказали, будет ли продолжение сериала

Создатели популярного британского сериала "Острые козырьки" объявили о начале съемок шестого сезона, который станет последним, сообщается на сайте сериала. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:52

2021-01-19T11:52

2021-01-19T11:52

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Создатели популярного британского сериала "Острые козырьки" объявили о начале съемок шестого сезона, который станет последним, сообщается на сайте сериала.Издание Metro в свою очередь предположило, что, говоря о "другой форме", создатели "Острых козырьков" могут иметь ввиду спин-офф."Шестой сезон знаменует собой завершение грандиозной истории, которая очаровала аудиторию с момента своего начала в 2013 году", - также опубликованы в качестве подтверждения слова исполнительного продюсера Кэрин Мэндабах.Создатели отмечают, что съемки завершающего сериал сезона будут проходить в соответствии с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями, и в соответствии с правилами для обеспечения безопасности всей съемочной группы.Сериал "Острые козырьки" повествует о криминальном мире Бирмингема. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о жизни гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия. Премьера сериала состоялась в 2013 году.

https://ria.ru/20190920/1558920934.html

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кино и сериалы, новости культуры, бирмингем