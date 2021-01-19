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Создатели "Острых козырьков" рассказали, будет ли продолжение сериала
Создатели "Острых козырьков" рассказали, будет ли продолжение сериала
Создатели популярного британского сериала "Острые козырьки" объявили о начале съемок шестого сезона, который станет последним, сообщается на сайте сериала. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:52
2021-01-19T11:52
2021-01-19T11:52
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Создатели популярного британского сериала "Острые козырьки" объявили о начале съемок шестого сезона, который станет последним, сообщается на сайте сериала.Издание Metro в свою очередь предположило, что, говоря о "другой форме", создатели "Острых козырьков" могут иметь ввиду спин-офф."Шестой сезон знаменует собой завершение грандиозной истории, которая очаровала аудиторию с момента своего начала в 2013 году", - также опубликованы в качестве подтверждения слова исполнительного продюсера Кэрин Мэндабах.Создатели отмечают, что съемки завершающего сериал сезона будут проходить в соответствии с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями, и в соответствии с правилами для обеспечения безопасности всей съемочной группы.Сериал "Острые козырьки" повествует о криминальном мире Бирмингема. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о жизни гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия. Премьера сериала состоялась в 2013 году.
https://ria.ru/20190920/1558920934.html
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кино и сериалы, новости культуры, бирмингем
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Создатели популярного британского сериала "Острые козырьки" объявили о начале съемок шестого сезона, который станет последним, сообщается
на сайте сериала.
"Острые козырьки" вернулись и эффектно! После вынужденной задержки съемок из-за пандемии коронавируса, мы обнаружили, что наша семья подвергается крайней опасности, ставки еще никогда не были так высоки. Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам. В то время как сериал заканчивается, история продолжится в другой форме", - приводятся на сайте слова создателя и сценариста популярного сериала Стивена Найта.
Издание Metro в свою очередь предположило
, что, говоря о "другой форме", создатели "Острых козырьков" могут иметь ввиду спин-офф.
"Шестой сезон знаменует собой завершение грандиозной истории, которая очаровала аудиторию с момента своего начала в 2013 году", - также опубликованы в качестве подтверждения слова исполнительного продюсера Кэрин Мэндабах.
Создатели отмечают, что съемки завершающего сериал сезона будут проходить в соответствии с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями, и в соответствии с правилами для обеспечения безопасности всей съемочной группы.
Сериал "Острые козырьки" повествует о криминальном мире Бирмингема. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о жизни гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия. Премьера сериала состоялась в 2013 году.