https://ria.ru/20220427/gagarina-1785805665.html

Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях

Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях - РИА Новости, 27.04.2022

Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях

Полина Гагарина в социальных сетях ответила на вопрос подписчика, занято ли ее сердце. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:49

2022-04-27T18:49

2022-04-27T18:49

шоубиз

знаменитости

полина гагарина

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763251426_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_d2d399a628c6c63268a05f72d6596088.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полина Гагарина в социальных сетях ответила на вопрос подписчика, занято ли ее сердце.В 2020 году артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также экс-супруг принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.На днях Мии исполнилось пять лет. Гагарина призналась, что праздник в честь круглой даты ребенку очень понравился.Ранее Григорий Лепс признался, что после развода его сердце все еще свободно.

https://ria.ru/20211206/iskhakov-1762438483.html

https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785333359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, полина гагарина, шоу-бизнес