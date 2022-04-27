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Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях - РИА Новости, 27.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220427/gagarina-1785805665.html
Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях
Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях - РИА Новости, 27.04.2022
Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях
Полина Гагарина в социальных сетях ответила на вопрос подписчика, занято ли ее сердце. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:49
2022-04-27T18:49
шоубиз
знаменитости
полина гагарина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полина Гагарина в социальных сетях ответила на вопрос подписчика, занято ли ее сердце.В 2020 году артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также экс-супруг принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.На днях Мии исполнилось пять лет. Гагарина призналась, что праздник в честь круглой даты ребенку очень понравился.Ранее Григорий Лепс признался, что после развода его сердце все еще свободно.
https://ria.ru/20211206/iskhakov-1762438483.html
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знаменитости, полина гагарина, шоу-бизнес
18:49 27.04.2022
 
Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях

Полина Гагарина призналась, что ее сердце занято

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина с наградой на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певица Полина Гагарина с наградой на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полина Гагарина в социальных сетях ответила на вопрос подписчика, занято ли ее сердце.

"Всегда занято! Там живет любовь к детям, к музыке, к людям", – написала певица.

В 2020 году артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также экс-супруг принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.
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На днях Мии исполнилось пять лет. Гагарина призналась, что праздник в честь круглой даты ребенку очень понравился.

"Мия просила какое-то время не вспоминать про день рождения, так как она начинает сильно грустить, что такой праздник закончился. Ей очень понравилось!" – добавила Полина.

Ранее Григорий Лепс признался, что после развода его сердце все еще свободно.
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