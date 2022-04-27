Полина Гагарина ответила на вопрос о новых отношениях
Полина Гагарина призналась, что ее сердце занято
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина с наградой на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полина Гагарина в социальных сетях ответила на вопрос подписчика, занято ли ее сердце.
"Всегда занято! Там живет любовь к детям, к музыке, к людям", – написала певица.
В 2020 году артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также экс-супруг принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.
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На днях Мии исполнилось пять лет. Гагарина призналась, что праздник в честь круглой даты ребенку очень понравился.
"Мия просила какое-то время не вспоминать про день рождения, так как она начинает сильно грустить, что такой праздник закончился. Ей очень понравилось!" – добавила Полина.
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