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ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия - РИА Новости, 27.04.2022
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ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия
ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия - РИА Новости, 27.04.2022
ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия
ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:38
2022-04-27T19:40
афганистан
россия
украина
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
министерство обороны сша
рособоронэкспорт
ми-17
в мире
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных Афганистану в рамках крупного контракта с Пентагоном, говорится в сообщении службы, опубликованном в среду.Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого планируется передача 11 вертолетов Ми-17."ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО "Рособоронэкспорт" в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году", - сказали в ФСВТС.Там отметили, что указанный контракт и соответствующий сертификат конечного пользователя предусматривает, что эти вертолеты предназначены для передачи американской стороной вооруженным силам Афганистана и не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, за исключением Исламской Республики Афганистан, без согласия РФ."Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых "афганских" вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов. Признание официальными лицами Пентагона неспособности США осуществлять надзор над дальнейшим перемещением поставляемого американцами Украине вооружения, а значит – исключение его бесконтрольной передачи третьим лицам, лишь усугубляет и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире", - указывают в ФСВТС.В ФСВТС России заявили, что факт оснащения американской стороной украинских вооруженных сил указанными вертолетами российского производства будет являться противозаконным.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785822219.html
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афганистан, россия, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), министерство обороны сша, рособоронэкспорт, ми-17, в мире, сша, оружие
19:38 27.04.2022 (обновлено: 19:40 27.04.2022)
 
ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия

ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине оружия российского и советского производства

© AP Photo / Kristin M. Hall, FileВертолет Ми-17
Вертолет Ми-17 - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Kristin M. Hall, File
Вертолет Ми-17. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных Афганистану в рамках крупного контракта с Пентагоном, говорится в сообщении службы, опубликованном в среду.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого планируется передача 11 вертолетов Ми-17.
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"ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО "Рособоронэкспорт" в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году", - сказали в ФСВТС.
Там отметили, что указанный контракт и соответствующий сертификат конечного пользователя предусматривает, что эти вертолеты предназначены для передачи американской стороной вооруженным силам Афганистана и не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, за исключением Исламской Республики Афганистан, без согласия РФ.
"Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых "афганских" вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов. Признание официальными лицами Пентагона неспособности США осуществлять надзор над дальнейшим перемещением поставляемого американцами Украине вооружения, а значит – исключение его бесконтрольной передачи третьим лицам, лишь усугубляет и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире", - указывают в ФСВТС.
В ФСВТС России заявили, что факт оснащения американской стороной украинских вооруженных сил указанными вертолетами российского производства будет являться противозаконным.
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АфганистанРоссияУкраинаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Министерство обороны СШАРособоронэкспортМи-17В миреСШАОружие
 
 
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