19:38 27.04.2022 (обновлено: 19:40 27.04.2022)
ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия
ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине оружия российского и советского производства
© AP Photo / Kristin M. Hall, FileВертолет Ми-17
© AP Photo / Kristin M. Hall, File
Вертолет Ми-17. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных Афганистану в рамках крупного контракта с Пентагоном, говорится в сообщении службы, опубликованном в среду.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого планируется передача 11 вертолетов Ми-17.
"ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО "Рособоронэкспорт" в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году", - сказали в ФСВТС.
Там отметили, что указанный контракт и соответствующий сертификат конечного пользователя предусматривает, что эти вертолеты предназначены для передачи американской стороной вооруженным силам Афганистана и не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, за исключением Исламской Республики Афганистан, без согласия РФ.
"Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых "афганских" вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов. Признание официальными лицами Пентагона неспособности США осуществлять надзор над дальнейшим перемещением поставляемого американцами Украине вооружения, а значит – исключение его бесконтрольной передачи третьим лицам, лишь усугубляет и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире", - указывают в ФСВТС.
В ФСВТС России заявили, что факт оснащения американской стороной украинских вооруженных сил указанными вертолетами российского производства будет являться противозаконным.