https://ria.ru/20220427/fsvts-1785823900.html

ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия

ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия - РИА Новости, 27.04.2022

ФСВТС выразила протест из-за передачи Украине российского оружия

ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:38

2022-04-27T19:38

2022-04-27T19:40

афганистан

россия

украина

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

министерство обороны сша

рособоронэкспорт

ми-17

в мире

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных Афганистану в рамках крупного контракта с Пентагоном, говорится в сообщении службы, опубликованном в среду.Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого планируется передача 11 вертолетов Ми-17."ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО "Рособоронэкспорт" в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году", - сказали в ФСВТС.Там отметили, что указанный контракт и соответствующий сертификат конечного пользователя предусматривает, что эти вертолеты предназначены для передачи американской стороной вооруженным силам Афганистана и не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, за исключением Исламской Республики Афганистан, без согласия РФ."Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых "афганских" вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов. Признание официальными лицами Пентагона неспособности США осуществлять надзор над дальнейшим перемещением поставляемого американцами Украине вооружения, а значит – исключение его бесконтрольной передачи третьим лицам, лишь усугубляет и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире", - указывают в ФСВТС.В ФСВТС России заявили, что факт оснащения американской стороной украинских вооруженных сил указанными вертолетами российского производства будет являться противозаконным.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785822219.html

https://ria.ru/20220426/tseli-1785477916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

афганистан, россия, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), министерство обороны сша, рособоронэкспорт, ми-17, в мире, сша, оружие