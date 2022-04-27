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Съемочная группа Фонда Расторгуева сняла уникальный обряд на Камчатке

Съемочная группа Фонда Расторгуева сняла уникальный обряд на Камчатке - РИА Новости, 27.04.2022

Съемочная группа Фонда Расторгуева сняла уникальный обряд на Камчатке

Участники просветительского проекта "Малые народы большой страны. Традиции, язык, фольклор" выпустили новый документальный фильм и цикл радиопередач о культуре... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:00

2022-04-27T09:00

2022-04-27T09:20

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники просветительского проекта "Малые народы большой страны. Традиции, язык, фольклор" выпустили новый документальный фильм и цикл радиопередач о культуре и быте коренного населения Камчатского края. В объективы видеокамер впервые попали кадры с древнего огненного обряда и другие уникальные моменты экспедиции. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.Осенью 2021 года съемочная группа Фонда отправилась в этнографическую экспедицию в места проживания малочисленных народов Камчатского края. Участники собрали материалы о духовной культуре коренных народов региона, а также о традиционном хозяйстве и промыслах, существующих на сегодняшний день. Сохранить и показать духовное наследие – одна из целей проекта. С помощью своих материалов участники экспедиции хотят сберечь историческую память о культуре народов многонациональной России.Экспедиция команды продлилась 52 дня. За это время они преодолели 8 тысяч километров по бездорожью, морю и воздуху. В фильме "Малые народы большой страны. Камчатский край" зрителей ждут кадры природы Камчатки, уникальных обычаев и традиций малочисленных народов полуострова. Более того, как отмечается в сообщении, на камеру впервые был запечатлен древний огненный погребальный обряд. Участникам экспедиции также удалось пообщаться с последним в России носителем алеутского языка.В рамках первого сезона съемочная группа выпустила серию материалов о Республике Алтай. Все материалы, созданные в результате двух экспедиций, доступны в интернете.Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева занимается созданием и поддержкой социально-значимых и просветительских инициатив, а также проектов в сферах культуры, искусства и благотворительности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/1741651666.html

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общество, николай расторгуев, камчатский край, социальный навигатор, республика алтай, россия, культура, искусство