https://ria.ru/20220427/fond-1785662595.html
Съемочная группа Фонда Расторгуева сняла уникальный обряд на Камчатке
Съемочная группа Фонда Расторгуева сняла уникальный обряд на Камчатке - РИА Новости, 27.04.2022
Съемочная группа Фонда Расторгуева сняла уникальный обряд на Камчатке
Участники просветительского проекта "Малые народы большой страны. Традиции, язык, фольклор" выпустили новый документальный фильм и цикл радиопередач о культуре... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:00
2022-04-27T09:00
2022-04-27T09:20
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники просветительского проекта "Малые народы большой страны. Традиции, язык, фольклор" выпустили новый документальный фильм и цикл радиопередач о культуре и быте коренного населения Камчатского края. В объективы видеокамер впервые попали кадры с древнего огненного обряда и другие уникальные моменты экспедиции. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.Осенью 2021 года съемочная группа Фонда отправилась в этнографическую экспедицию в места проживания малочисленных народов Камчатского края. Участники собрали материалы о духовной культуре коренных народов региона, а также о традиционном хозяйстве и промыслах, существующих на сегодняшний день. Сохранить и показать духовное наследие – одна из целей проекта. С помощью своих материалов участники экспедиции хотят сберечь историческую память о культуре народов многонациональной России.Экспедиция команды продлилась 52 дня. За это время они преодолели 8 тысяч километров по бездорожью, морю и воздуху. В фильме "Малые народы большой страны. Камчатский край" зрителей ждут кадры природы Камчатки, уникальных обычаев и традиций малочисленных народов полуострова. Более того, как отмечается в сообщении, на камеру впервые был запечатлен древний огненный погребальный обряд. Участникам экспедиции также удалось пообщаться с последним в России носителем алеутского языка.В рамках первого сезона съемочная группа выпустила серию материалов о Республике Алтай. Все материалы, созданные в результате двух экспедиций, доступны в интернете.Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева занимается созданием и поддержкой социально-значимых и просветительских инициатив, а также проектов в сферах культуры, искусства и благотворительности.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, николай расторгуев, камчатский край, социальный навигатор, республика алтай, россия, культура, искусство
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники просветительского проекта "Малые народы большой страны. Традиции, язык, фольклор" выпустили новый документальный фильм и цикл радиопередач о культуре и быте коренного населения Камчатского края. В объективы видеокамер впервые попали кадры с древнего огненного обряда и другие уникальные моменты экспедиции. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.
Осенью 2021 года съемочная группа Фонда отправилась в этнографическую экспедицию в места проживания малочисленных народов Камчатского края. Участники собрали материалы о духовной культуре коренных народов региона, а также о традиционном хозяйстве и промыслах, существующих на сегодняшний день. Сохранить и показать духовное наследие – одна из целей проекта. С помощью своих материалов участники экспедиции хотят сберечь историческую память о культуре народов многонациональной России.
Экспедиция команды продлилась 52 дня. За это время они преодолели 8 тысяч километров по бездорожью, морю и воздуху. В фильме "Малые народы большой страны. Камчатский край" зрителей ждут кадры природы Камчатки, уникальных обычаев и традиций малочисленных народов полуострова. Более того, как отмечается в сообщении, на камеру впервые был запечатлен древний огненный погребальный обряд. Участникам экспедиции также удалось пообщаться с последним в России носителем алеутского языка.
В рамках первого сезона съемочная группа выпустила серию материалов о Республике Алтай. Все материалы, созданные в результате двух экспедиций, доступны в интернете.
Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева занимается созданием и поддержкой социально-значимых и просветительских инициатив, а также проектов в сферах культуры, искусства и благотворительности.