Рейтинг@Mail.ru
Над администрацией освобожденного Волчанска водрузили российский флаг - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/flag-1785833673.html
Над администрацией освобожденного Волчанска водрузили российский флаг
Над администрацией освобожденного Волчанска водрузили российский флаг - РИА Новости, 27.04.2022
Над администрацией освобожденного Волчанска водрузили российский флаг
Над городской администрацией освобождённого российскими войсками Волчанска в Харьковской области развеваются флаги РФ, передаёт в среду корреспондент РИА... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:28
2022-04-27T21:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
волчанск
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752977836_0:38:3065:1762_1920x0_80_0_0_72a9c3846ec2c3f36ad3ecf7e8234206.jpg
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 27 апр - РИА Новости. Над городской администрацией освобождённого российскими войсками Волчанска в Харьковской области развеваются флаги РФ, передаёт в среду корреспондент РИА Новости.Безопасность на улицах обеспечивают подразделения МВД ЛНР и Росгвардии. Примечательно, что некоторые сотрудники украинской полиции вернулись на службу при новой власти. Обстановка в городе спокойная, в Волчанске работают магазины и коммунальные службы.Однако по вине украинских властей в городе нет электричества. Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, российские специалисты уже решают проблему со светом.Замена флагов проводится во многих городах Запорожской и Херсонской областей, оставленных украинскими войсками и перешедших под контроль вооруженный сил России, в частности, в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Днепрорудном, Новой Каховке, Казачьих Лагерях, Розовке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
россия
украина
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752977836_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_6c33773c008da444073d5f8edd006412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, волчанск, ситуация в днр и лнр
21:28 27.04.2022
 
Над администрацией освобожденного Волчанска водрузили российский флаг

Над администрацией освобожденного Волчанска в Харьковской области водрузили флаг России

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 27 апр - РИА Новости. Над городской администрацией освобождённого российскими войсками Волчанска в Харьковской области развеваются флаги РФ, передаёт в среду корреспондент РИА Новости.
Безопасность на улицах обеспечивают подразделения МВД ЛНР и Росгвардии. Примечательно, что некоторые сотрудники украинской полиции вернулись на службу при новой власти. Обстановка в городе спокойная, в Волчанске работают магазины и коммунальные службы.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
Однако по вине украинских властей в городе нет электричества. Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, российские специалисты уже решают проблему со светом.
Замена флагов проводится во многих городах Запорожской и Херсонской областей, оставленных украинскими войсками и перешедших под контроль вооруженный сил России, в частности, в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Днепрорудном, Новой Каховке, Казачьих Лагерях, Розовке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВолчанскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала