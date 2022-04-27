Над администрацией освобожденного Волчанска водрузили российский флаг
Над администрацией освобожденного Волчанска в Харьковской области водрузили флаг России
Флаг России. Архивное фото
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 27 апр - РИА Новости. Над городской администрацией освобождённого российскими войсками Волчанска в Харьковской области развеваются флаги РФ, передаёт в среду корреспондент РИА Новости.
Безопасность на улицах обеспечивают подразделения МВД ЛНР и Росгвардии. Примечательно, что некоторые сотрудники украинской полиции вернулись на службу при новой власти. Обстановка в городе спокойная, в Волчанске работают магазины и коммунальные службы.
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Однако по вине украинских властей в городе нет электричества. Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, российские специалисты уже решают проблему со светом.
Замена флагов проводится во многих городах Запорожской и Херсонской областей, оставленных украинскими войсками и перешедших под контроль вооруженный сил России, в частности, в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Днепрорудном, Новой Каховке, Казачьих Лагерях, Розовке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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