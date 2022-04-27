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В Петербурге арестовали журналистку по обвинению в дискредитации ВС России

В Петербурге арестовали журналистку по обвинению в дискредитации ВС России - РИА Новости, 27.04.2022

В Петербурге арестовали журналистку по обвинению в дискредитации ВС России

Октябрьский районный суд вынес постановление об аресте на два месяца журналистки портала RusNews Марии Пономаренко по обвинению в распространении фейка о якобы... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:37

2022-04-27T16:37

2022-04-27T16:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд вынес постановление об аресте на два месяца журналистки портала RusNews Марии Пономаренко по обвинению в распространении фейка о якобы нанесенном ударе российскими ВКС по драмтеатру в Мариуполе, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Пономаренко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ", - говорится в сообщении.Срок избранной меры пресечения по 22 июня.Как утверждает следствие, Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, тогда когда как официальными источниками, в том числе и Минобороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем Пономаренко знала.Журналистка была задержана 24 апреля, на следующий день суд продлил срок ее задержания на 72 часа.По данным российского военного ведомства, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.

https://ria.ru/20220427/askerov-1785744867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цензура, россия, мариуполь, вооруженные силы рф, украина, донбасс, журналистика, происшествия