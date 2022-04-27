В Петербурге арестовали журналистку по обвинению в дискредитации ВС России
В Петербурге арестовали журналистку RusNews Пономаренко, обвиняемую в дискредитации армии
Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд вынес постановление об аресте на два месяца журналистки портала RusNews Марии Пономаренко по обвинению в распространении фейка о якобы нанесенном ударе российскими ВКС по драмтеатру в Мариуполе, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Пономаренко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ", - говорится в сообщении.
Срок избранной меры пресечения по 22 июня.
Как утверждает следствие, Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, тогда когда как официальными источниками, в том числе и Минобороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем Пономаренко знала.
Журналистка была задержана 24 апреля, на следующий день суд продлил срок ее задержания на 72 часа.
По данным российского военного ведомства, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".
Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.