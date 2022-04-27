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Россия эвакуировала более миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/evakuatsiya-1785836409.html
Россия эвакуировала более миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия эвакуировала более миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 27.04.2022
Россия эвакуировала более миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Более миллиона человек эвакуированы на территорию России из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик с начала специальной военной... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:00
2022-04-27T22:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более миллиона человек эвакуированы на территорию России из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик с начала специальной военной операции, из них – более 183 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 130 873 единицы личного автомобильного транспорта, за сутки – 1 848", - сказал он.Более 2,75 миллиона иностранцев и украинцев попросили эвакуировать их в Россию, ДНР и ЛНР, а также на подконтрольные Вооруженным силам РФ территории Украины, заявил Михаил Мизинцев."Всего в базе данных 2 753 625 таких обращений из 2132 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.Он добавил, что за сутки на горячую линию штаба, а также в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 148 обращений с просьбами эвакуировать их в Россию, ДНР и ЛНР, а также на подконтрольные Вооруженным силам РФ территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.По словам Мизинцева, в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч полностью оборудованных пунктов временного размещения. С беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Семьи оперативно получают жилье, трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а дети начинают ходить в школы и детские сады.Россия доставила на Украину с 2 марта уже почти 16 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 876,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 920 гуманитарных акций", - сказал генерал.Он добавил, что за истекшие сутки проведено 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 349,6 тонн гумпомощи.В среду продолжается семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых будет передано населению 331 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
22:00 27.04.2022
 
Россия эвакуировала более миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия эвакуировала более миллиона человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более миллиона человек эвакуированы на территорию России из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик с начала специальной военной операции, из них – более 183 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 130 873 единицы личного автомобильного транспорта, за сутки – 1 848", - сказал он.
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Более 2,75 миллиона иностранцев и украинцев попросили эвакуировать их в Россию, ДНР и ЛНР, а также на подконтрольные Вооруженным силам РФ территории Украины, заявил Михаил Мизинцев.
"Всего в базе данных 2 753 625 таких обращений из 2132 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что за сутки на горячую линию штаба, а также в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 148 обращений с просьбами эвакуировать их в Россию, ДНР и ЛНР, а также на подконтрольные Вооруженным силам РФ территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
По словам Мизинцева, в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч полностью оборудованных пунктов временного размещения. С беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Семьи оперативно получают жилье, трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а дети начинают ходить в школы и детские сады.
Россия доставила на Украину с 2 марта уже почти 16 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 876,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 920 гуманитарных акций", - сказал генерал.
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Он добавил, что за истекшие сутки проведено 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 349,6 тонн гумпомощи.
В среду продолжается семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых будет передано населению 331 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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