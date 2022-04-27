https://ria.ru/20220427/evakuatsiya-1785736656.html

Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет

Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет - РИА Новости, 27.04.2022

Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет

Конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече президента России Владимира Путина с генсеком ООН... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:51

2022-04-27T13:51

2022-04-27T14:42

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

оон

международный комитет красного креста (мккк)

антониу гутерреш

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта тема действительно была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет", — отметил он.Накануне официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик объявил, что российский лидер согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с "Азовстали", если таковые находятся на комбинате.Путин, в свою очередь, назвал использование гражданского населения в качестве живого щита преступлением. Если заявления украинских властей о ситуации на территории завода правдивы, то ВСУ ничем не отличаются от террористов во многих странах мира, отметил президент.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/plennye-1785623262.html

https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк), антониу гутерреш, стефан дюжаррик, донбасс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр