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Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/evakuatsiya-1785736656.html
Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет
Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет - РИА Новости, 27.04.2022
Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет
Конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече президента России Владимира Путина с генсеком ООН... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:51
2022-04-27T14:42
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
оон
международный комитет красного креста (мккк)
антониу гутерреш
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта тема действительно была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет", — отметил он.Накануне официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик объявил, что российский лидер согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с "Азовстали", если таковые находятся на комбинате.Путин, в свою очередь, назвал использование гражданского населения в качестве живого щита преступлением. Если заявления украинских властей о ситуации на территории завода правдивы, то ВСУ ничем не отличаются от террористов во многих странах мира, отметил президент.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк), антониу гутерреш, стефан дюжаррик, донбасс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:51 27.04.2022 (обновлено: 14:42 27.04.2022)
 
Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет

Песков: Путин и Гутерреш не договаривались о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эта тема действительно была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет", — отметил он.
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Путин, в свою очередь, назвал использование гражданского населения в качестве живого щита преступлением. Если заявления украинских властей о ситуации на территории завода правдивы, то ВСУ ничем не отличаются от террористов во многих странах мира, отметил президент.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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