https://ria.ru/20220427/evakuatsiya-1785736656.html
Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет
Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет - РИА Новости, 27.04.2022
Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет
Конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече президента России Владимира Путина с генсеком ООН... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:51
2022-04-27T13:51
2022-04-27T14:42
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
оон
международный комитет красного креста (мккк)
антониу гутерреш
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785601028_0:22:3602:2048_1920x0_80_0_0_d28ee41ec07856ee86445b51b8f2901c.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта тема действительно была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет", — отметил он.Накануне официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик объявил, что российский лидер согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с "Азовстали", если таковые находятся на комбинате.Путин, в свою очередь, назвал использование гражданского населения в качестве живого щита преступлением. Если заявления украинских властей о ситуации на территории завода правдивы, то ВСУ ничем не отличаются от террористов во многих странах мира, отметил президент.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/plennye-1785623262.html
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785601028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8077bac0de2d5540edcf9800fa91a7aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк), антониу гутерреш, стефан дюжаррик, донбасс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:51 27.04.2022 (обновлено: 14:42 27.04.2022)
Песков: договоренностей о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали" нет
Песков: Путин и Гутерреш не договаривались о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали"