https://ria.ru/20220427/esminets-1785678025.html

Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани

Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани - РИА Новости, 27.04.2022

Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани

Проход эсминца США в Тайваньском проливе - это хождение по грани, подобные шаги не улучшают ситуацию в регионе, заявил в среду посол России в КНР Андрей... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:28

2022-04-27T10:28

2022-04-27T10:37

в мире

китай

тайвань

сша

андрей денисов

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проход эсминца США в Тайваньском проливе - это хождение по грани, подобные шаги не улучшают ситуацию в регионе, заявил в среду посол России в КНР Андрей Денисов."Это демонстрация намерений, это некие сигналы негативного свойства, посылаемые в адрес Китая. Это в какой-то мере хождение по грани... Конечно, такие вещи нетерпимы, Китай мимо этого не проходит, протесты заявляет", - сказал посол."Все это уж никак не улучшает обстановку в этой еще одной конфликтогенной зоне мира", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220426/tayvan-1785502606.html

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тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, андрей денисов