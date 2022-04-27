https://ria.ru/20220427/esminets-1785678025.html
Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани
Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани - РИА Новости, 27.04.2022
Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани
Проход эсминца США в Тайваньском проливе - это хождение по грани, подобные шаги не улучшают ситуацию в регионе, заявил в среду посол России в КНР Андрей... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:28
2022-04-27T10:28
2022-04-27T10:37
в мире
китай
тайвань
сша
андрей денисов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проход эсминца США в Тайваньском проливе - это хождение по грани, подобные шаги не улучшают ситуацию в регионе, заявил в среду посол России в КНР Андрей Денисов."Это демонстрация намерений, это некие сигналы негативного свойства, посылаемые в адрес Китая. Это в какой-то мере хождение по грани... Конечно, такие вещи нетерпимы, Китай мимо этого не проходит, протесты заявляет", - сказал посол."Все это уж никак не улучшает обстановку в этой еще одной конфликтогенной зоне мира", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220426/tayvan-1785502606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, андрей денисов
10:28 27.04.2022 (обновлено: 10:37 27.04.2022)
Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани
Посол России в Китае назвал проход эсминца США в Тайваньском проливе хождением по грани