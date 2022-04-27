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Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани - РИА Новости, 27.04.2022
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Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани
Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани - РИА Новости, 27.04.2022
Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани
Проход эсминца США в Тайваньском проливе - это хождение по грани, подобные шаги не улучшают ситуацию в регионе, заявил в среду посол России в КНР Андрей... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:28
2022-04-27T10:37
в мире
китай
тайвань
сша
андрей денисов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проход эсминца США в Тайваньском проливе - это хождение по грани, подобные шаги не улучшают ситуацию в регионе, заявил в среду посол России в КНР Андрей Денисов."Это демонстрация намерений, это некие сигналы негативного свойства, посылаемые в адрес Китая. Это в какой-то мере хождение по грани... Конечно, такие вещи нетерпимы, Китай мимо этого не проходит, протесты заявляет", - сказал посол."Все это уж никак не улучшает обстановку в этой еще одной конфликтогенной зоне мира", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, китай, тайвань, сша, андрей денисов
10:28 27.04.2022 (обновлено: 10:37 27.04.2022)
 
Посол России в Китае назвал проход эсминца США у Тайваня хождением по грани

Посол России в Китае назвал проход эсминца США в Тайваньском проливе хождением по грани

© Фото : U.S. NavyРакетный эсминец ВМС США USS Milius
Ракетный эсминец ВМС США USS Milius - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный эсминец ВМС США USS Milius . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проход эсминца США в Тайваньском проливе - это хождение по грани, подобные шаги не улучшают ситуацию в регионе, заявил в среду посол России в КНР Андрей Денисов.
"Это демонстрация намерений, это некие сигналы негативного свойства, посылаемые в адрес Китая. Это в какой-то мере хождение по грани... Конечно, такие вещи нетерпимы, Китай мимо этого не проходит, протесты заявляет", - сказал посол.
"Все это уж никак не улучшает обстановку в этой еще одной конфликтогенной зоне мира", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 13:06
Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ
 
В миреКитайТайваньСШААндрей Денисов
 
 
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