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КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе - РИА Новости, 27.04.2022
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КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе
КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе - РИА Новости, 27.04.2022
КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе
Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в регионе, говорится в заявлении в WeChat официального... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T05:35
2022-04-27T09:23
в мире
сша
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в регионе, говорится в заявлении в WeChat официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Как отмечается, военный корабль прошел через акваторию 26 апреля.На протяжении всего маршрута следования эсминца через Тайваньский пролив военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.Ши И также подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности и защищают государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, сша, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
05:35 27.04.2022 (обновлено: 09:23 27.04.2022)
 
КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе

Армия Китая выразила протест из-за прохода в Тайваньском проливе эсминца США

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в регионе, говорится в заявлении в WeChat официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Как отмечается, военный корабль прошел через акваторию 26 апреля.

"США не в первый раз совершают подобные провокационные действия, посылая ошибочные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня", чем сознательно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, мы решительно выступаем против этого", — заявил Ши И.

На протяжении всего маршрута следования эсминца через Тайваньский пролив военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.
Ши И также подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности и защищают государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 18:13
США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД
 
В миреСШАТайваньКитайНародно-освободительная армия Китая
 
 
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