05:35 27.04.2022 (обновлено: 09:23 27.04.2022)
КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе
Армия Китая выразила протест из-за прохода в Тайваньском проливе эсминца США
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в регионе, говорится в заявлении в WeChat официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Как отмечается, военный корабль прошел через акваторию 26 апреля.
"США не в первый раз совершают подобные провокационные действия, посылая ошибочные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня", чем сознательно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, мы решительно выступаем против этого", — заявил Ши И.
На протяжении всего маршрута следования эсминца через Тайваньский пролив военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.
Ши И также подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности и защищают государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.