https://ria.ru/20220427/esminets-1785653122.html

КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе

КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе - РИА Новости, 27.04.2022

КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе

Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в регионе, говорится в заявлении в WeChat официального... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T05:35

2022-04-27T05:35

2022-04-27T09:23

в мире

сша

тайвань

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народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в регионе, говорится в заявлении в WeChat официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Как отмечается, военный корабль прошел через акваторию 26 апреля.На протяжении всего маршрута следования эсминца через Тайваньский пролив военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.Ши И также подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности и защищают государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220420/tayvan-1784559760.html

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в мире, сша, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая