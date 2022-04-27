https://ria.ru/20220427/erevan-1785822722.html

В Ереване проходят два шествия с требованием об отставке Пашиняна

В Ереване проходят два шествия с требованием об отставке Пашиняна - РИА Новости, 27.04.2022

В Ереване проходят два шествия с требованием об отставке Пашиняна

Два шествия с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна проходят в среду в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:25

2022-04-27T19:25

2022-04-27T19:25

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ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Два шествия с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна проходят в среду в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Одна из акций началась в административном районе Шенгавит. Колонну демонстрантов там ведет вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян. Вторую акцию, начавшуюся с Площади Свободы в центре столицы, возглавляет лидер оппозиционной фракции "Честь имею" бывший глава СНБ Артур Ванецян.Ожидается, что участники обеих акций встретятся на площади Франции."С каждым днем наше движение расширяется. Смена власти является средством для достижения нашей главной цели - построения сильного государства Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха)... Мы не отступим и достигнем своей цели ", - сказал перед шествием Ванецян.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

https://ria.ru/20220427/pashinyan-1785709773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ереван, армения