https://ria.ru/20220427/eni-1785829660.html

Итальянская Eni откроет рублевый счет в "Газпромбанке", пишет Bloomberg

Итальянская Eni откроет рублевый счет в "Газпромбанке", пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.04.2022

Итальянская Eni откроет рублевый счет в "Газпромбанке", пишет Bloomberg

Итальянская нефтегазовая группа Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке" для проведения оплаты за российский газ, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:40

2022-04-27T20:40

2022-04-27T21:11

экономика

газпромбанк

россия

eni

евросоюз

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке" для проведения оплаты за российский газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Итальянский энергогигант Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", что позволит ему потенциально выполнять требования России о том, что газ должен оплачиваться в местной валюте", — пишет агентство.Отмечается, что Eni еще ожидает указаний от итальянского правительства и властей ЕС относительно условий и возможности использования таких счетов.Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785791021.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, газпромбанк, россия, eni , евросоюз