20:40 27.04.2022 (обновлено: 21:11 27.04.2022)
Итальянская Eni откроет рублевый счет в "Газпромбанке", пишет Bloomberg
Bloomberg: итальянская компания Eni откроет рублевый счет в "Газпромбанке"
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке" для проведения оплаты за российский газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Итальянский энергогигант Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", что позволит ему потенциально выполнять требования России о том, что газ должен оплачиваться в местной валюте", — пишет агентство.
Отмечается, что Eni еще ожидает указаний от итальянского правительства и властей ЕС относительно условий и возможности использования таких счетов.
Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.