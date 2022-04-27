07:29 27.04.2022 (обновлено: 07:30 27.04.2022)
В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий
Минобороны: России нужен суверенитет от иностранных цифровых экспансий
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
НОВОСИБИРСК, 27 апр — РИА Новости. России необходим суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, которые страна испытала на себе в предыдущие годы, считает замглавы департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин.
В Новосибирске в среду при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области открылась I Стратегическая конференция "Импортонезависимость". Речь идет об обеспечении цифровой независимости России в современных геополитических условиях.
"Мы говорим об очень важных вещах, с точки зрения обороны в том числе. Потому что цифровая экспансия, которая произошла на нашу страну, она, слава богу, сейчас дезавуирована. От тех решений, которые мы сегодня здесь выработаем и примем, от того, о чем мы будем говорить, и путей, которые наметим, во многом будет зависеть и будущее нашей страны и действительно ее независимость", — сказал Лишин на открытии конференции.
Он отметил, что в целом путь к импортонезависимости страны должен закончиться "тотальным суверенитетом нашего государства от всех возможных экспансий, которые мы на себе испытывали предыдущее время".
Он выступил за выработку предложений, которые позволят кардинально изменить сложившуюся ситуацию в области цифрового обеспечения в России.