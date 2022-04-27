https://ria.ru/20220427/ekspansiya-1785655573.html

В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий

В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий - РИА Новости, 27.04.2022

В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий

России необходим суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, которые страна испытала на себе в предыдущие годы, считает замглавы департамента... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:29

2022-04-27T07:29

2022-04-27T07:30

технологии

россия

новосибирск

новосибирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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НОВОСИБИРСК, 27 апр — РИА Новости. России необходим суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, которые страна испытала на себе в предыдущие годы, считает замглавы департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин.В Новосибирске в среду при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области открылась I Стратегическая конференция "Импортонезависимость". Речь идет об обеспечении цифровой независимости России в современных геополитических условиях.Он отметил, что в целом путь к импортонезависимости страны должен закончиться "тотальным суверенитетом нашего государства от всех возможных экспансий, которые мы на себе испытывали предыдущее время".Он выступил за выработку предложений, которые позволят кардинально изменить сложившуюся ситуацию в области цифрового обеспечения в России.

https://ria.ru/20220312/internet-1777798722.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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технологии, россия, новосибирск, новосибирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире