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В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий - РИА Новости, 27.04.2022
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В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий
В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий - РИА Новости, 27.04.2022
В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий
России необходим суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, которые страна испытала на себе в предыдущие годы, считает замглавы департамента... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:29
2022-04-27T07:30
технологии
россия
новосибирск
новосибирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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НОВОСИБИРСК, 27 апр — РИА Новости. России необходим суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, которые страна испытала на себе в предыдущие годы, считает замглавы департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин.В Новосибирске в среду при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области открылась I Стратегическая конференция "Импортонезависимость". Речь идет об обеспечении цифровой независимости России в современных геополитических условиях.Он отметил, что в целом путь к импортонезависимости страны должен закончиться "тотальным суверенитетом нашего государства от всех возможных экспансий, которые мы на себе испытывали предыдущее время".Он выступил за выработку предложений, которые позволят кардинально изменить сложившуюся ситуацию в области цифрового обеспечения в России.
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технологии, россия, новосибирск, новосибирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
07:29 27.04.2022 (обновлено: 07:30 27.04.2022)
 
В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий

Минобороны: России нужен суверенитет от иностранных цифровых экспансий

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НОВОСИБИРСК, 27 апр — РИА Новости. России необходим суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, которые страна испытала на себе в предыдущие годы, считает замглавы департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин.
В Новосибирске в среду при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области открылась I Стратегическая конференция "Импортонезависимость". Речь идет об обеспечении цифровой независимости России в современных геополитических условиях.
"Мы говорим об очень важных вещах, с точки зрения обороны в том числе. Потому что цифровая экспансия, которая произошла на нашу страну, она, слава богу, сейчас дезавуирована. От тех решений, которые мы сегодня здесь выработаем и примем, от того, о чем мы будем говорить, и путей, которые наметим, во многом будет зависеть и будущее нашей страны и действительно ее независимость", — сказал Лишин на открытии конференции.
Он отметил, что в целом путь к импортонезависимости страны должен закончиться "тотальным суверенитетом нашего государства от всех возможных экспансий, которые мы на себе испытывали предыдущее время".
Он выступил за выработку предложений, которые позволят кардинально изменить сложившуюся ситуацию в области цифрового обеспечения в России.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 09:59
Идет "цифровая зачистка" всего российского, заявили в Общественной палате
 
ТехнологииРоссияНовосибирскНовосибирская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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