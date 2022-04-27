https://ria.ru/20220427/ekonomika-1785781722.html

Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин

Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин

Планы экономического удушения России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:35

2022-04-27T16:35

2022-04-27T16:54

экономика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Планы экономического удушения России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин."Позднее (на Западе) взялись и за массированную подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом, используя всякие предлоги, иногда просто без всяких предлогов внедряли новые санкционные ограничения. Кстати, сегодняшние планы экономического удушения также провалились", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/kompensatsiya-1784421609.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии