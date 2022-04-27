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Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
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Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин
Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин
Планы экономического удушения России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:35
2022-04-27T16:54
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Планы экономического удушения России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин."Позднее (на Западе) взялись и за массированную подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом, используя всякие предлоги, иногда просто без всяких предлогов внедряли новые санкционные ограничения. Кстати, сегодняшние планы экономического удушения также провалились", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
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экономика, санкции в отношении россии
16:35 27.04.2022 (обновлено: 16:54 27.04.2022)
 
Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин

Президент Путин: планы экономического удушения России провалились

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Планы экономического удушения России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Позднее (на Западе) взялись и за массированную подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом, используя всякие предлоги, иногда просто без всяких предлогов внедряли новые санкционные ограничения. Кстати, сегодняшние планы экономического удушения также провалились", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
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