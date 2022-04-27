https://ria.ru/20220427/ekonomika-1785781722.html
Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин
Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин
Планы экономического удушения России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:35
2022-04-27T16:35
2022-04-27T16:54
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Планы экономического удушения России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин."Позднее (на Западе) взялись и за массированную подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом, используя всякие предлоги, иногда просто без всяких предлогов внедряли новые санкционные ограничения. Кстати, сегодняшние планы экономического удушения также провалились", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/kompensatsiya-1784421609.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии
16:35 27.04.2022 (обновлено: 16:54 27.04.2022)
Планы экономического удушения России провалились, заявил Путин
Президент Путин: планы экономического удушения России провалились