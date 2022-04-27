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Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики - РИА Новости, 27.04.2022
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Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики
Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики - РИА Новости, 27.04.2022
Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики
Правительство России сейчас принимает беспрецедентные меры для стабилизации экономики, по предварительным данным, дополнительные расходы бюджета на эти цели в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:55
2022-04-27T13:13
экономика
алексей кудрин
россия
счетная палата рф
бюджет
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство России сейчас принимает беспрецедентные меры для стабилизации экономики, по предварительным данным, дополнительные расходы бюджета на эти цели в 2022 году составят более 4 триллионов рублей, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Правительство сейчас предпринимает беспрецедентные меры. И вот только предварительно, наша оценка плана правительства, на этот год дополнительные расходы - больше 4 триллионов рублей на все задачи, как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса", - сказал Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей.
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экономика, алексей кудрин, россия, счетная палата рф, бюджет
12:55 27.04.2022 (обновлено: 13:13 27.04.2022)
 
Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики

Кудрин: допрасходы на стабилизацию экономики составят более четырех триллионов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство России сейчас принимает беспрецедентные меры для стабилизации экономики, по предварительным данным, дополнительные расходы бюджета на эти цели в 2022 году составят более 4 триллионов рублей, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Правительство сейчас предпринимает беспрецедентные меры. И вот только предварительно, наша оценка плана правительства, на этот год дополнительные расходы - больше 4 триллионов рублей на все задачи, как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса", - сказал Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей.
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ЭкономикаАлексей КудринРоссияСчетная палата РФБюджет
 
 
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