https://ria.ru/20220427/ege-1785710010.html

В Госдуму внесли законопроект о возможности повторной сдачи ЕГЭ

В Госдуму внесли законопроект о возможности повторной сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 27.04.2022

В Госдуму внесли законопроект о возможности повторной сдачи ЕГЭ

Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с руководителем Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается дать школьникам право РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:16

2022-04-27T12:16

2022-04-27T12:16

единый государственный экзамен (егэ)

общество

россия

экзамены

партия "новые люди"

госдума рф

школа

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с руководителем Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается дать школьникам право повторной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение месяца, проект доступен в электронной думской базе.Как подчеркивают авторы инициативы, ЕГЭ требует не отмены, поскольку она приведет "к ухудшению качества доступности образования для широкого круга граждан", а реформирования."В целях снижения стресса для абитуриентов, когда школьники ждут ЕГЭ как часа, когда решится их судьба и разделится их жизнь на до и после, предлагается закрепить в законодательстве право обучающихся пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету", - указывается в пояснительных материалах к проекту.

https://ria.ru/20220425/ege-1785348677.html

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Владимир Лаврентьев

единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, экзамены, партия "новые люди", госдума рф, школа