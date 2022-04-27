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В Госдуму внесли законопроект о возможности повторной сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 27.04.2022
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В Госдуму внесли законопроект о возможности повторной сдачи ЕГЭ
В Госдуму внесли законопроект о возможности повторной сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 27.04.2022
В Госдуму внесли законопроект о возможности повторной сдачи ЕГЭ
Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с руководителем Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается дать школьникам право РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:16
2022-04-27T12:16
единый государственный экзамен (егэ)
общество
россия
экзамены
партия "новые люди"
госдума рф
школа
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с руководителем Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается дать школьникам право повторной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение месяца, проект доступен в электронной думской базе.Как подчеркивают авторы инициативы, ЕГЭ требует не отмены, поскольку она приведет "к ухудшению качества доступности образования для широкого круга граждан", а реформирования."В целях снижения стресса для абитуриентов, когда школьники ждут ЕГЭ как часа, когда решится их судьба и разделится их жизнь на до и после, предлагается закрепить в законодательстве право обучающихся пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету", - указывается в пояснительных материалах к проекту.
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единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, экзамены, партия "новые люди", госдума рф, школа
12:16 27.04.2022
 
В Госдуму внесли законопроект о возможности повторной сдачи ЕГЭ

В Госдуму внесли проект о возможности повторной сдачи ЕГЭ в течение месяца после экзамена

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУченица перед началом сдачи единого государственного экзамена
Ученица перед началом сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученица перед началом сдачи единого государственного экзамена . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с руководителем Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается дать школьникам право повторной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение месяца, проект доступен в электронной думской базе.
Как подчеркивают авторы инициативы, ЕГЭ требует не отмены, поскольку она приведет "к ухудшению качества доступности образования для широкого круга граждан", а реформирования.
"В целях снижения стресса для абитуриентов, когда школьники ждут ЕГЭ как часа, когда решится их судьба и разделится их жизнь на до и после, предлагается закрепить в законодательстве право обучающихся пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету", - указывается в пояснительных материалах к проекту.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоРоссияЭкзаменыПартия "Новые люди"Госдума РФШкола
 
 
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