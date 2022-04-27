https://ria.ru/20220427/dtp-1785828405.html
В Иркутской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибший
В Иркутской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибший - РИА Новости, 27.04.2022
В Иркутской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибший
Один человек погиб, еще 10, в том числе семь детей, пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Нижнеилимском районе Иркутской области,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:27
2022-04-27T20:27
2022-04-27T20:28
происшествия
иркутская область
дтп
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10, в том числе семь детей, пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Нижнеилимском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали 11 человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, семь пострадавших детей и трое взрослых госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20220426/dtp-1785537980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область, дтп
20:27 27.04.2022 (обновлено: 20:28 27.04.2022)
В Иркутской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибший
В Иркутской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10, в том числе семь детей, пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Нижнеилимском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали 11 человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, семь пострадавших детей и трое взрослых госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.