https://ria.ru/20220427/dtp-1785828405.html

В Иркутской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибший

В Иркутской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибший - РИА Новости, 27.04.2022

В Иркутской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибший

Один человек погиб, еще 10, в том числе семь детей, пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Нижнеилимском районе Иркутской области,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:27

2022-04-27T20:27

2022-04-27T20:28

происшествия

иркутская область

дтп

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10, в том числе семь детей, пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Нижнеилимском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали 11 человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, семь пострадавших детей и трое взрослых госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20220426/dtp-1785537980.html

иркутская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, иркутская область, дтп