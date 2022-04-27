https://ria.ru/20220427/draka-1785762465.html

Мужчина в московском метро устроил драку и распылил перцовый баллончик

Мужчина в московском метро устроил драку и распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 27.04.2022

Мужчина в московском метро устроил драку и распылил перцовый баллончик

Драка между пассажирами, в ходе которой мужчина распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту, произошла в вагоне поезда московского метро, возбуждено уголовное... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:26

2022-04-27T15:26

2022-04-27T15:26

происшествия

москва

московский метрополитен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Драка между пассажирами, в ходе которой мужчина распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту, произошла в вагоне поезда московского метро, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В вечерний час пик в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Таганская" до станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, между тремя пассажирами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе выяснений отношений один из участников стычки в присутствии большого скопления пассажиров распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика", - говорится в релизе.В результате пострадали 21-летний приезжий и 42-летняя жительница столицы, ставшая очевидицей конфликта, сейчас их здоровью ничто не угрожает. А злоумышленник вдобавок похитил выпавший у потерпевшего телефон. Участников конфликта задержали полицейские на "Текстильщиках"."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство" и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. МВД не уточняет, когда произошел инцидент.

https://ria.ru/20220216/pranki-1773084149.html

https://ria.ru/20211211/politsiya-1763268841.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)