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Мужчина в московском метро устроил драку и распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 27.04.2022
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Мужчина в московском метро устроил драку и распылил перцовый баллончик
Мужчина в московском метро устроил драку и распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 27.04.2022
Мужчина в московском метро устроил драку и распылил перцовый баллончик
Драка между пассажирами, в ходе которой мужчина распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту, произошла в вагоне поезда московского метро, возбуждено уголовное... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:26
2022-04-27T15:26
происшествия
москва
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Драка между пассажирами, в ходе которой мужчина распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту, произошла в вагоне поезда московского метро, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В вечерний час пик в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Таганская" до станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, между тремя пассажирами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе выяснений отношений один из участников стычки в присутствии большого скопления пассажиров распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика", - говорится в релизе.В результате пострадали 21-летний приезжий и 42-летняя жительница столицы, ставшая очевидицей конфликта, сейчас их здоровью ничто не угрожает. А злоумышленник вдобавок похитил выпавший у потерпевшего телефон. Участников конфликта задержали полицейские на "Текстильщиках"."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство" и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. МВД не уточняет, когда произошел инцидент.
https://ria.ru/20220216/pranki-1773084149.html
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происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:26 27.04.2022
 
Мужчина в московском метро устроил драку и распылил перцовый баллончик

Мужчина устроил драку и распылил перцовый баллончик в вагоне московского метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Драка между пассажирами, в ходе которой мужчина распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту, произошла в вагоне поезда московского метро, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В вечерний час пик в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Таганская" до станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, между тремя пассажирами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе выяснений отношений один из участников стычки в присутствии большого скопления пассажиров распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика", - говорится в релизе.
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В результате пострадали 21-летний приезжий и 42-летняя жительница столицы, ставшая очевидицей конфликта, сейчас их здоровью ничто не угрожает. А злоумышленник вдобавок похитил выпавший у потерпевшего телефон. Участников конфликта задержали полицейские на "Текстильщиках".
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство" и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. МВД не уточняет, когда произошел инцидент.
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