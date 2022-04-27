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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 27.04.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:26

2022-04-27T13:26

2022-04-27T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск ряд домов получил повреждения. Сообщается о повреждении газопровода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, куйбышевский район