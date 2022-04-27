https://ria.ru/20220427/donbass-1785759875.html

Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине

Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 27.04.2022

Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание по расследованию преступлений в отношении мирного населения и... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:20

2022-04-27T15:20

2022-04-27T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

луганская народная республика

луганск

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание по расследованию преступлений в отношении мирного населения и военнослужащих РФ в Донбассе и на Украине, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, врид зампредседателя СК РФ – руководителя Главного военного СУ Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

россия

луганская народная республика

луганск

украина

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Кирилл Волков

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, луганская народная республика, луганск, украина, ситуация в днр и лнр