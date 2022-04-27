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Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/donbass-1785759875.html
Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине
Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание по расследованию преступлений в отношении мирного населения и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:20
2022-04-27T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
луганская народная республика
луганск
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание по расследованию преступлений в отношении мирного населения и военнослужащих РФ в Донбассе и на Украине, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, врид зампредседателя СК РФ – руководителя Главного военного СУ Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
россия
луганская народная республика
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в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, луганская народная республика, луганск, украина, ситуация в днр и лнр
15:20 27.04.2022
 
Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине

Бастрыкин провел в Луганске совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание по расследованию преступлений в отношении мирного населения и военнослужащих РФ в Донбассе и на Украине, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Луганске выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, врид зампредседателя СК РФ – руководителя Главного военного СУ Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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