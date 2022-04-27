Бастрыкин провел совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине
Бастрыкин провел в Луганске совещание по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание по расследованию преступлений в отношении мирного населения и военнослужащих РФ в Донбассе и на Украине, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Луганске выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, врид зампредседателя СК РФ – руководителя Главного военного СУ Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.