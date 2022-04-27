14:23 27.04.2022 (обновлено: 14:35 27.04.2022)
История покажет, кто был прав в ситуации с Донбассом, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев о спецоперации: история расставит все на свои места
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса заявил, что история все расставит на свои места, на чьей стороне правда, России предстоит пройти свой нелегкий путь.
"История все расставит на свои места и укажет, на чьей стороне правда. Кто стал хранителем истинных христианских ценностей, защищая их от безбожников, бандитов и националистов. Кто сохранял единый культурный код общения народов Европы, основанный на христианской вере. Кто вступился за людей, которые годами жили в изоляции, подвергаясь насилию и уничтожению. Для этого России предстоит пройти свой путь. Он не будет легким", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в жизни добро не всегда быстро побеждают зло и ложь, но рано или поздно это случается. "И для этого приходится действовать так, как сказано во Второзаконии: "Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам", - отметил Медведев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.