https://ria.ru/20220427/donbass-1785746091.html

История покажет, кто был прав в ситуации с Донбассом, заявил Медведев

История покажет, кто был прав в ситуации с Донбассом, заявил Медведев - РИА Новости, 27.04.2022

История покажет, кто был прав в ситуации с Донбассом, заявил Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса заявил, что история все расставит на свои места, на чьей стороне РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:23

2022-04-27T14:23

2022-04-27T14:35

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий медведев

в мире

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса заявил, что история все расставит на свои места, на чьей стороне правда, России предстоит пройти свой нелегкий путь.По его словам, в жизни добро не всегда быстро побеждают зло и ложь, но рано или поздно это случается. "И для этого приходится действовать так, как сказано во Второзаконии: "Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам", - отметил Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220329/operatsiya-1780640969.html

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украина

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр