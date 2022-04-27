https://ria.ru/20220427/dolina-1785718960.html

Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников

Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников - РИА Новости, 27.04.2022

Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников

Лариса Долина провела выходные с друзьями: для расслабленного домашнего обеда она выбрала молодежный ярко-желтый костюм и красную кепку, а также предпочла не... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:37

2022-04-27T13:37

2022-04-27T13:37

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лариса Долина провела выходные с друзьями: для расслабленного домашнего обеда она выбрала молодежный ярко-желтый костюм и красную кепку, а также предпочла не наносить макияж, чем привела в восторг поклонников.Компанию артистке составил актер Дмитрий Ермак.На других видео видно, как звезды исполняют разные композиции, среди которых хит "Погода в доме".Ранее Дима Билан поделился новым фото после выписки из больницы.

https://ria.ru/20220426/bulanova-1785596146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лариса долина, шоу-бизнес