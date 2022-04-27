Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников
Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников на дружеском обеде
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лариса Долина провела выходные с друзьями: для расслабленного домашнего обеда она выбрала молодежный ярко-желтый костюм и красную кепку, а также предпочла не наносить макияж, чем привела в восторг поклонников.
"Боже, как же хорошо выглядит народная артистка РФ, просто шикарно!", "Мы вас обожаем", "Красавцы, великолепно!" – написали в комментариях.
Компанию артистке составил актер Дмитрий Ермак.
"У нас здесь дружеский семейный обед. Узнали народную артистку? Мы пока едим, выпиваем, потом еще пообщаемся, а после – будем петь песни", – сказал актер.
На других видео видно, как звезды исполняют разные композиции, среди которых хит "Погода в доме".
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