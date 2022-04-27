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Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников - РИА Новости, 27.04.2022
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Шоубиз
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Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников
Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников - РИА Новости, 27.04.2022
Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников
Лариса Долина провела выходные с друзьями: для расслабленного домашнего обеда она выбрала молодежный ярко-желтый костюм и красную кепку, а также предпочла не... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:37
2022-04-27T13:37
шоубиз
знаменитости
лариса долина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лариса Долина провела выходные с друзьями: для расслабленного домашнего обеда она выбрала молодежный ярко-желтый костюм и красную кепку, а также предпочла не наносить макияж, чем привела в восторг поклонников.Компанию артистке составил актер Дмитрий Ермак.На других видео видно, как звезды исполняют разные композиции, среди которых хит "Погода в доме".Ранее Дима Билан поделился новым фото после выписки из больницы.
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знаменитости, лариса долина, шоу-бизнес
13:37 27.04.2022
 
Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников

Лариса Долина без макияжа и в молодежной одежде очаровала поклонников на дружеском обеде

© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"Народная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лариса Долина провела выходные с друзьями: для расслабленного домашнего обеда она выбрала молодежный ярко-желтый костюм и красную кепку, а также предпочла не наносить макияж, чем привела в восторг поклонников.

"Боже, как же хорошо выглядит народная артистка РФ, просто шикарно!", "Мы вас обожаем", "Красавцы, великолепно!" – написали в комментариях.

© Канал актера Дмитрия Ермака/TelegramСкриншот видео из Telegram канала Дмитрия Ермака
Скриншот видео из Telegram канала Дмитрия Ермака
© Канал актера Дмитрия Ермака/Telegram
Компанию артистке составил актер Дмитрий Ермак.

"У нас здесь дружеский семейный обед. Узнали народную артистку? Мы пока едим, выпиваем, потом еще пообщаемся, а после – будем петь песни", – сказал актер.

На других видео видно, как звезды исполняют разные композиции, среди которых хит "Погода в доме".
Ранее Дима Билан поделился новым фото после выписки из больницы.
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