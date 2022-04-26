https://ria.ru/20220426/bilan-1785603436.html

Похорошевший после операции Дима Билан поделился новым фото

Похорошевший после операции Дима Билан поделился новым фото - РИА Новости, 26.04.2022

Похорошевший после операции Дима Билан поделился новым фото

Дима Билан в социальных сетях поделился новым фото: он прогулялся по набережной на фоне "Москва-Сити". Не так давно артист перенес плановую операцию, поэтому... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:28

2022-04-26T22:28

2022-04-26T22:28

шоубиз

знаменитости

дима билан (виктор белан)

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785602212_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_18cf385211b6416fe9e5a14bdba76dfe.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях поделился новым фото: он прогулялся по набережной на фоне "Москва-Сити". Не так давно артист перенес плановую операцию, поэтому поклонники с нетерпением ждали свежих кадров.Сам Билан в публикации анонсировал новую песню.Билан перенес операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.

https://ria.ru/20220425/makarov-1785394416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес