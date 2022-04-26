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Похорошевший после операции Дима Билан поделился новым фото - РИА Новости, 26.04.2022
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Шоубиз
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Похорошевший после операции Дима Билан поделился новым фото
Похорошевший после операции Дима Билан поделился новым фото - РИА Новости, 26.04.2022
Похорошевший после операции Дима Билан поделился новым фото
Дима Билан в социальных сетях поделился новым фото: он прогулялся по набережной на фоне "Москва-Сити". Не так давно артист перенес плановую операцию, поэтому... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:28
2022-04-26T22:28
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях поделился новым фото: он прогулялся по набережной на фоне "Москва-Сити". Не так давно артист перенес плановую операцию, поэтому поклонники с нетерпением ждали свежих кадров.Сам Билан в публикации анонсировал новую песню.Билан перенес операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес
22:28 26.04.2022
 
Похорошевший после операции Дима Билан поделился новым фото

Похорошевший после операции Билан поделился новым фото во время прогулки по набережной

© Bilanofficial/TelegramДима Билан
Дима Билан
© Bilanofficial/Telegram
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях поделился новым фото: он прогулялся по набережной на фоне "Москва-Сити". Не так давно артист перенес плановую операцию, поэтому поклонники с нетерпением ждали свежих кадров.

"Мы вас очень рады видеть", "Красота, вам идет весна", "Хорошее фото, вдумчивый", "Хорошо выглядишь", – написали в комментариях.

Сам Билан в публикации анонсировал новую песню.

"Готовим премьеру! 29 апреля 2022! А пока пауза, прогулялся по любимой набережной", – написал певец.

Билан перенес операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.
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